Australiją kamuoja potvyniai: įstrigo beveik 50 tūkst. žmonių

Policija aptiko 63 metų vyro kūną vandens apsemtame name Vidurio šiaurinėje pakrantėje, upių išraižytame kalvų ir vešlių slėnių regione, esančiame maždaug už 400 kilometrų į šiaurę nuo Sidnėjaus.

Potvyniai Rytų Australijoje (7 nuotr.) Potvyniai Rytų Australijoje (nuotr. SCANPIX) Potvyniai Rytų Australijoje (nuotr. SCANPIX) Potvyniai Rytų Australijoje (nuotr. SCANPIX) +3 Potvyniai Rytų Australijoje (nuotr. SCANPIX) Potvyniai Rytų Australijoje (nuotr. SCANPIX) Potvyniai Rytų Australijoje (nuotr. SCANPIX) Potvyniai Rytų Australijoje (nuotr. SCANPIX)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Potvyniai Rytų Australijoje

Valdžia ėmėsi didelės paieškų ir gelbėjimo operacijos, kad padėtų žmonėms, mėginantiems išsigelbėti nuo drumzlino vandens srautų ant automobilių, namų ir greitkelių tiltų.

REKLAMA

REKLAMA

Per audras vos per dvi dienas lietaus iškrito daugiau nei per keturis mėnesius, baiminamasi, kad liūtys nesiliaus. „Per ateinančią parą laukiame daugiau blogų naujienų. Ši stichinė nelaimė yra baisi šiai bendruomenei“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė valstijos premjeras Chrisas Minnsas.

REKLAMA

Pareigūnai pranešė, kad beveik 50 tūkst. žmonių gali būti atkirsti, kai kurios upės ištvins dar labiau. Policija baiminasi dėl trijų dingusių žmonių likimo.

Pagyvenusi pora užlipo ant savo automobilio stogo, kad išvengtų staigaus potvynio, ir buvo išgelbėta sraigtasparniu, pranešė policija. Kiti ieškojo prieglobsčio ant greitkelio tilto, juos pastebėjo ir išgelbėjo karinio jūrų laivyno sraigtasparnis „Seahawk“.

Pastaruoju metu stichija siaubė didelius Australijos plotus nuo sausringų apylinkių iki atogrąžų pakrantės. Pasak vyriausybės meteorologijos biuro, Australiją supantys vandenynai pastaraisiais mėnesiais buvo „neįprastai šilti“. Šiltesnė jūra išmeta daugiau drėgmės į atmosferą, o tai ilgainiui gali sukelti stipresnes liūtis. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita jau skatina ekstremalų orą. Tai patiria ir Australija, niokojantys reiškiniai vis dažnesni, teigia jie.