Nors portalas tv3.lt negali patvirtinti vaizdo įrašo autentiškumo, vaizdo įraše matyti rusų karys, figūravęs ir dar viename birželį propagandiniame rusų kanale RT pasirodžiusiame vaizdo įraše. Abiejuose vaizdo įrašuose karys dėvi išskirtinę juodą skrybėlę su kutais. Taip pat jis vilki rusišką uniformą, ant kurios matyti raidė „Z“.

Jo auka, tikėtina, ukrainiečių karo belaisvis, mat matyti, kad vyras dėvi ukrainietiško stiliaus kamufliažinę karinę uniformą. Vyras laikomas surištomis už nugaros rankomis, jam užkimšta burna. Skelbiama, kad ukrainietis į nelaisvę galėjo patekti Sjevjerodonecke.

Matyti, kaip vyras, vilkintis rusišką uniformą, peiliuku, skirtu pjaustyti dėžes, nupjauna kariui drabužius, o tuomet, panašu, nupjauna jo genitalijas, šaukdamas jį žeminančius rusiškus žodžius.

Rusijos socialiniuose tinkluose jau suskubta „teisinti“ kraupų nusikaltimą tuo, kad tariamai ukrainietis galėjo būti pedofilas, ar tuo, kad tai yra sufabrikuotas vaizdo įrašas.

Birželį pasirodžiusiame RT laidos įraše matyti kareivis, su savimi turintis snaiperio šautuvą, vaikštantis rusų laikinai okupuotame Sjevjerodonecke ir dėvintis tokią pat skrybėlę, kaip kastravimo vaizdo įraše. Rusijos naujienų agentūra identifikavo vyrą kaip Rusijos kariuomenės Čečėnijos bataliono „Achmat“ karį.

Internete jau pasirodė duomenys apie galimą šios kraupios egzekucijos vykdytoją – rusą Vitalijus A. iš Kalmukijos.

Vaizdo įrašas sulaukė milžiniško dėmesio „Twitter“ tinkle, kur žmonės reikalauja surasti siaubingą išpuolį įvykdžiusį rusą ir jį nubausti. Į informacinę kovą įsitraukė ir „Anonymous“, atskleidę tariamai egzekuciją įvykdžiusio vyro tapatybę.

Maximum RT! This is another brutal warcrime of Russian army. Ukrainian soldier in captivity was castrated with a clerical knife.



In the photo below the very executioner!#RussianWarCrimes #FckPutin #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/vGmNfpeQX5 — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) July 28, 2022

I just watched the video showing Russian soldiers cutting off the genitalia of Ukrainian POWs. How do you unsee that? WTF are we waiting on to halt this evil? Stop incrementally sending weapons, we all know they need- 100 MLRS, all types of rounds, ATACMs, tanks, etc, send it! 🤬

July 28, 2022