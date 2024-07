Audra Latvijoje apgadino Rygos katedros stogą

E. Ratniekas socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti nuo stipraus vėjo atitrūkusi ir siūbuojanti didelė stogo dalis.

E. Ratniekas informavo, kad Katedros aikštė laikinai uždaryta visuomenei, kol nebeliks pavojaus.

Kaip pranešama, iki pirmadienio ryto 8 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku gelbėtojai Rygoje sulaukė apie 200 iškvietimų dėl audros ir smarkaus lietaus.

Dėl audros padarytos žalos pirmadienį iki 10 val 10 min. buvo nutrauktas elektros tiekimas maždaug 37 tūkst. skirstomojo tinklo operatoriaus „Sadales Tikls“ klientų, pranešė bendrovė naujienų agentūrai LETA.

Bendrovė teigė, kad labiausiai elektros tiekimas vis dar sutrikęs Jelgavos, Tukumo, Uolainės ir Duobelės rajonuose. Taip pat daugėja klientų prašymų dėl žalos atlyginimo.

Kaip pranešama, nuo sekmadienio vakaro per Latviją slenka audra, atnešdama itin smarkų, nuolatinį lietų ir vėjo gūsius, kurių greitis siekia 20–24 metrus per sekundę, o pakrantės zonose – iki 27–30 metrų per sekundę.

Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras paskelbė oranžinį įspėjimą dėl lietaus ir vėjo centriniuose šalies rajonuose, o Rygoje ir jos apylinkėse – aukščiausio lygio raudoną įspėjimą.