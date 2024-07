Praėjusių metų pradžioje per teismo paskirtą liudijimą „Airbnb“ atstovas pateikė retą bendrovės paslėptų kamerų problemos vaizdą: per pastarąjį dešimtmetį „Airbnb“ užregistravo 35 tūkst. klientų aptarnavimo skundų, susijusių su stebėjimo įrenginiais, skelbia CNN.

Per kelias valandas trukusį parodymų davimą „Airbnb“ darbuotojas taip pat atskleidė, kad kai svečias skundžiasi dėl paslėptos kameros, bendrovė apie tai nepraneša teisėsaugos institucijoms, net jei tai susiję su vaiku. Tačiau bendrovė gali kreiptis į šeimininkus dėl skundų atlikdama vidaus tyrimus, o tai, pasak teisėsaugos ekspertų, gali trukdyti baudžiamųjų bylų tyrimams, nes įtariamiesiems suteikiama laiko sunaikinti įrodymus.

Teisėsaugos institucijos iš trumpalaikės nuomos šeimininkų gavo tūkstančius vaizdų. Miegamuosiuose ir vonios kambariuose įrengtose paslėptose kamerose matyti, kaip svečiai persirenginėja, būna su vaikais ir net užsiima seksu, rodo CNN atlikta teismų ir policijos įrašų apžvalga.

„Airbnb“ atmetė CNN prašymą duoti interviu. Tačiau rašytiniame pareiškime atstovas spaudai teigė, kad skundai dėl paslėptų kamerų pasitaiko retai, tačiau kai jų pasitaiko, „imamės tinkamų, skubių veiksmų, tarp kurių gali būti ir politiką pažeidžiančių šeimininkų iš sąrašų pašalinimas“.

Atstovas spaudai pridūrė, kad „Airbnb“ pasitikėjimo ir saugumo politika yra pirmaujanti atostogų nuomos sektoriuje ir apima JAV gyvenančių šeimininkų ir svečių praeities patikrinimus“.

CNN nustatė, kad kai kurios „Airbnb“ reklamuojamos politikos nuostatos taikomos su didelėmis išlygomis.

Pavyzdžiui, bendrovės interneto svetainėje naudotojams nurodoma, kad jie neturėtų pasikliauti jos vykdomais praeities patikrinimais, nes jie padeda nustatyti „visus ankstesnius teistumus, seksualinių nusikaltėlių registracijas... ar kitas raudonas vėliavas“.

Ir net jei „Airbnb“ aptinka naudotojo kriminalinę praeitį, nuosprendžiai už „žmogžudystę, terorizmą, išprievartavimą ar vaikų tvirkinimą“ neužtikrina automatinio diskvalifikavimo pagal bendrovės politiką.

How to check for hidden cameras in your Airbnb,, via @TechWithMuchiri https://t.co/aov1nsAQH8 pic.twitter.com/OQg1Md76XQ

Beveik dvi dešimtys svečių praėjusiais metais teisme paliudijo, kad trumpalaikės nuomos objektuose rado stebėjimo prietaisus. Nukentėjusieji sako, kad jie gyvena baimės šešėlyje ir nerimauja, kad slapta užfiksuotos akimirkos nepradėtų plisti internete.

„Tai nėra mano socialinio draudimo numeris ar elektroninio pašto adresas. Tai mano nuogas kūnas“, – sakė viena moteris, kurios namelyje Teksase šeimininkas slapta įrašė jos lytinius santykius su vyru.

CNN tyrimas atskleidė daugybę atvejų, kai svečiai buvo slapta įrašomi, o jų privatūs vaizdai buvo saugomi ir galimai platinami internete.

Chloe LeBrument, kuri rado paslėptą kamerą įkroviklyje miegamajame „Airbnb“ nuomojamame būste Londone, pasakojo, kaip šis incidentas ją stipriai paveikė: „Esu tikra, kad daugybė žmonių išėjo iš kambario nė nenutuokdami, kad... jie buvo įrašinėjami. Jaučiausi tikrai bjauriai“.

Davidas Wyzynajtys ir jo draugė niekada nesinaudojo „Airbnb“, kol 2021 m. liepą užsisakė romantišką nakvynę savaitgaliui. Kai pora pastebėjo atokų nekilnojamojo turto objektą Teksaso Hill Country vietovėje su daugybe teigiamų atsiliepimų ir šeimininku, pelniusiu trokštamą „Airbnb“ „super šeimininko“ statusą, jie jį užsisakė.

Tačiau porai atvykus į namelį Komforte, Teksaso valstijoje, ir persirengus nakčiai, D. Wyzynajtys pastebėjo kai ką, kas jį išgąsdino: į sieną įjungta paslėpta kamera, nukreipta tiesiai į lovą.

„Tai buvo baisiausia akimirka mano gyvenime“, – prisiminė jis.

Vienas vyras, kuris buvo užfiksuotas užsiiminėjantis seksu su žmona „Airbnb“ nuomojamame būste, gavo finansinę bendrovės kompensaciją. Vyras sakė, kad pasirašydamas konfidencialumo susitarimą jautėsi „nešvariai“.

„Mums buvo užčiauptos burnos“, – sakė jis.

Sausio mėnesį CNN pradėjo bendrauti su buvusiais „Airbnb“ darbuotojais ir teirautis apie paslėptų kamerų problemas šioje industrijoje. CNN susisiekė su daugiau nei 130 buvusių darbuotojų, kurie sprendė saugos klausimus arba rūpinosi „Airbnb“ pagalbos linija. Iš 24 atsakiusiųjų beveik pusė teigė negalintys kalbėti apie savo patirtį dėl su bendrove sudarytų konfidencialumo sutarčių. Keletas sutikusių duoti interviu teigė, kad vienas dažniausių nuogąstavimų, kuriuos jie išgirdo, buvo iš svečių, kurie baiminosi, kad yra slapta įrašinėjami.

„Mes apie tai žinojome, buvo daugybė atvejų“, – sakė vienas buvęs „Airbnb“ darbuotojas, prašęs likti anonimu dėl su bendrove sudarytos konfidencialumo sutarties.

Darbuotojas, kurio komanda sprendė saugumo ir privatumo klausimus, teigė, kad paslėptos kameros buvo vienas svarbiausių grupės rūpesčių. Nepaisydama šių nuogąstavimų, bendrovė daugelį metų leido šeimininkams vykdyti vaizdo stebėjimą bendrose patalpose, jei kameros buvo atskleistos svečiams.

🧵 News of people getting spied on by hidden cameras in hotel rooms and changing rooms understandably worry people. We heard of claims of a hidden camera found in a changing room inside a mall outlet and a Chinese couple discovering one in their Airbnb homestay in Kota Kinabalu. pic.twitter.com/YUMBjnCaSk