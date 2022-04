Atskleidė, ką rusams reiškia kreiserio „Moskva“ nuskendimas: tai neabejotinai smogs jų moralei

The Guardian rašo, kad kreiserio „Moskva“ nuskendimas ir galimybė, kad laisvas nuskendo dėl ukrainiečių veiksmų, gali priversti Rusiją keisti savo veiksmus.

Nukendus pasididžiavimu laikytam laivui, Rusija gali imtis kitų veiksmų. Pavyzdžiui, dislokuoti papildomą artileriją prie Juodosios jūros ar joje. Taip pat gali būti pasitelkti papildomi laivai, pranešime cituojamas Karo tyrimų institutas.

#Moskva Update:#Ukraine's possibly demonstrated ability to target warships in the Black Sea may change #Russian operating patterns, forcing them to deploy additional air and point-defense assets to the Black Sea or withdraw vessels from near the coast.https://t.co/Rbmx2DM6xV