Atsistatydinusią Naujosios Zelandijos premjerę Ardern pakeitė Hipkinsas

Praėjusią savaitę 42-ejų J. Ardern pareiškė, kad po neramių penkerių metų, per kuriuos ji vedė šalį per stichines nelaimes, didžiausią per visą šalies istoriją teroro išpuolį ir COVID-19 pandemiją, ji daugiau nebeturi „pakankamai jėgų“.

Naujosios Zelandijos sostinėje Velingtone vykusios ceremonijos metu generalgubernatorė Cindy Kiro prisaikdino Ch. Hipkinsą, teigusį, kad jis yra „kupinas energijos ir džiaugsmo dėl laukiančių iššūkių“.

„Tai didžiausia privilegija ir atsakomybė mano gyvenime“, – pridūrė jis.

44-erių naujasis premjeras turės atkurti mažėjantį vyriausybės populiarumą, kurį slopina prastėjanti šalies ekonomika ir atsitiesianti konservatyvioji opozicija.

REKLAMA

Trečiadienį, paskutinį kartą viešai pasirodžiusi kaip ministrė pirmininkė, J. Ardern išėjo iš parlamento pastato, o šimtai darbuotojų ir žiūrovų pasveikino ją ovacijomis.

Jungtinės Karalystės sosto įpėdinis Williamas buvo vienas pirmųjų, kuris pasveikino J. Ardern.

„Dėkoju J. Ardern už ilgametę draugystę, lyderystę ir palaikymą, ypač mirus mano močiutei“ karalienei Elizabeth II (Elžbietai II), socialinio tinklo „Twitter“ oficialioje paskyroje rašė jis.

REKLAMA

Folkloro dainininkas Yusufas/Cat Stevensas, surengęs koncertą, skirtą 2019-aisiais įvykusių žudynių Kraistčerčo mečetėje aukoms pagerbti, taip pat pagyrė J. Ardern.

Savo „Twitter“ paskyroje jis apibūdino J. Ardern kaip „vienybės ir taikos šalininkę, kuri suvienijo Naujosios Zelandijos gyventojus po teroro akto Kraistčerče“, per kurį žuvo 51 asmuo, o dar 40 buvo sužeisti,

J. Ardern į premjero postą pirmą kartą buvo paskirta 2017-aisiais, o 2020-aisiais užsitikrino antrąją kadenciją po to, kai iškovojo triuškinančią pergalę rinkimuose.

REKLAMA

Mažėjantis populiarumas

Tačiau pastaraisiais mėnesiais jos centro kairiųjų vyriausybei vis sunkiau sekėsi kovoti su sparčiai kylančia infliacija, nekilnojamojo turto įperkamumo krize ir gresiančia recesija.

Trečiadienio popietę pirmininkavęs savo pirmajam vyriausybės posėdžiui, Ch. Hipkinsas teigė, kad perimti estafetę iš J. Ardern jam yra „didžiulis pasididžiavimas“.

Jis pabrėžė, kad pragyvenimo išlaidų krizė yra vienas iš svarbiausių jo prioritetų, tačiau, paklaustas apie kitus galimus politinius pokyčius, pasisakė nedrąsiai.

REKLAMA

REKLAMA

J. Ardern, progresyvios politikos lyderė visame pasaulyje, yra pelniusi pagarbą Naujosios Zelandijos įvaizdžiui pasaulinėje arenoje.

Ch. Hipkinsas teigė, kad jis pats megs ryšius, bet tikisi, kad ir J. Ardern „užtars gerą žodį“.

Dviejų vaikų tėvas save apibūdina kaip „paprastą, eilinį kivį“, kilusį iš darbininkų klasės ir važinėjanti į darbą dviračiu.

Jis teigė, kad J. Ardern, vadovaudama šaliai, patyrė „visiškai pasibjaurėtiną“ užgauliojimą socialiniuose tinkluose.

REKLAMA

J. Ardern antradienį sakė, kad nenorėtų, jog jos pasitraukimas būtų laikomas „neigiamu komentaru apie Naująją Zelandiją“.

„Esu dėkinga už tai, kad tiek metų ėjau šį nuostabų vaidmenį“, – pridūrė ji.

J. Ardern ir toliau dirbs parlamente, tačiau paskelbė ketinanti pasitraukti iš aktyvios kasdienės politikos.