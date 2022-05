Atsakymas kartu su „Moskva“ nuskendusio jūreivio tėvui: kreiseris nedalyvavo kariniuose veiksmuose, sūnus tiesiog dingo

„Patikrinimas parodė, kad laivas, kuriame karo tarnybą atliko E. D. Škrebecas, neįplaukė į Ukrainos teritorinius vandenis, o taip pat nebuvo įtrauktas į karinius junginius bei dalinius, kurie dalyvavo spec. karinėje operacijoje. 2022-04-13, nepaprastojo įvykio metu, kuris nulėmė laivo žūtį, pastarasis dingo be žinios“, – rašoma kariuomenės atsakyme į tėvo užklausą.

Balandžio 13-ąją kreiseris „Moskva“ buvo nuskandintas ukrainiečiams paleidus mažiausiai dvi priešlaivines raketas „Poseidon“. Rusijos valdžia oficialiai nepripažįsta šios versijos, tvirtinama, kad „kreiseryje užfiksuotas sprogmenų detonavimas, jis nuskendo tempiant į uostą“.

The father of a dead conscript from the #Moskva cruiser received an official answer about his son's fate: the cruiser, as it turns out, did not enter the territorial waters of #Ukraine, and during the "emergency incident" the sailor suddenly went missing on the high seas. pic.twitter.com/C8PJQe7AJM