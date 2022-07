Atsakė Peskovui: tavo bosas gali būti ramus, ateis laikas ir užrašysim tai ant popieriaus

Tačiau Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas neliko skolingas.

Asmeninėje „Twiter“ paskyroje jis įgėlė D. Peskovui.

„Ugnies nutraukimas. Z-karių išvedimas. Pagrobtų piliečių grąžinimas. Karo nusikaltėlių perdavimas. Reparacijų mechanizmas. Suvereniteto teisių pripažinimas.

Rusijos pusė mūsų sąlygas žino gerai. Peskovo bosas gali nesijaudinti: ateis laikas ir mes tai įrašysime popieriuje“, – rašo M. Podoliakas.

Ceasefire. Z-troops withdrawal. Returning of kidnapped citizens. Extradition of war criminals. Reparations mechanism. 🇺🇦 sovereign rights recognition...The Russian side knows our conditions well. #Peskov’s boss may not worry: the time will come and we will record them on paper.