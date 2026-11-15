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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Atnaujinta 1973 m. dingusios paauglės paieška: tikisi liudininkų pagalbos

2026-11-15 14:15 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-15 14:15
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Vokietijos policija atnaujino 13-metės Isolde Becker dingimo tyrimą. Mergaitė 1973 m. gegužės 20 d. išvyko į mugę Dattenfeldo gyvenvietėje (Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, Vindeko savivaldybėje) ir nebegrįžo namo. Praėjus 53 metams, tyrėjai vėl bando nustatyti, kas nutiko mergaitei, ir ieško žmonių, lankiusių šį renginį.

Isolde Becker (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (18)

Vokietijos policija atnaujino 13-metės Isolde Becker dingimo tyrimą. Mergaitė 1973 m. gegužės 20 d. išvyko į mugę Dattenfeldo gyvenvietėje (Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, Vindeko savivaldybėje) ir nebegrįžo namo. Praėjus 53 metams, tyrėjai vėl bando nustatyti, kas nutiko mergaitei, ir ieško žmonių, lankiusių šį renginį.

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Dabartiniais tyrimo duomenimis, Vindeke gyvenusi I. Becker 1973 m. gegužės 20 d., sekmadienį, lankėsi Gegužės mugėje Vindeke-Dattenfelde. Čia ji paskutinį kartą pastebėta tarp 10:30 val. ir 13:30 val. Naujausi tyrimo rezultatai patvirtina, kad 13-metė šventės teritorijoje daugiausia laiko praleido prie ten pastatyto elektrinių mašinėlių atrakciono.

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I. Becker 1973 m. gegužės 20 d. į namus negrįžo. 1973 m. gegužės 21 d. artimieji Reino-Sigo apskrities policijos komisariate pranešė apie jos dingimą. Nuo to laiko apie ją nėra jokių žinių – iki šiol negauta jokio kito pranešimo apie tai, kad dingusioji būtų gyva.

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Bono policijos neatverstų bylų („Cold Case“) skyrius 2026 m. kovo mėnesį iš naujo pradėjo šios bylos tyrimą. Atsižvelgdami į visas aplinkybes, pareigūnai daro prielaidą, kad I. Becker jau nėra gyvos ir kad ji galėjo tapti smurtinio nusikaltimo auka.

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Gegužės mugės lankytojų paieška ir prašymas atsiliepti liudininkus

Nors nuo kovo mėnesio atlikti tyrimo veiksmai, į kuriuos buvo įtraukti ir Šiaurės Reino-Vestfalijos mugės darbuotojai (atrakcionų savininkai), o tyrėjams pavyko surasti tuometinį dėmesio centre esančio mašinėlių atrakciono savininką ir apklausti jį kaip liudininką, tai dar neatnešė aiškumo dėl 1973 m. gegužės 20 d. įvykių.

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Pareigūnai vėl kreipiasi į visuomenę: ieškomi visi asmenys, turintys prisiminimų ar nuotraukų iš Gegužės mugės dienų nuo 1973 m. gegužės 19 d. iki 21 d. Ypač domina nuotraukos, padarytos šalia pastatyto mašinėlių atrakciono, ir jame apsilankę žmonės.

(18 nuotr.)
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