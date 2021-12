Atėnuose prasideda pirmasis per du dešimtmečius popiežiaus vizitas

Popiežius Pranciškus šeštadienį pradėjo istorinį vizitą Graikijoje ir per šį pirmąjį po dviejų dešimtmečių pertraukos popiežių apsilankymą Atėnuose stengsis gerinti santykius su Graikijos Ortodoksų Bažnyčia, be to, sieks atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį.