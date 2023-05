Ašaros herojams: širdį veriančios ispanų atsisveikinimo su ukrainiečių kariais akimirkos

Vaizdo įraše, kurį pateikė autobusu išvykstantys po kelių mėnesių apmokymų Ispanijoje ukrainiečių kariai, matomi jų kolegos iš Toledo pėstininkų akademijos jautriai reaguojantys į išvykimą.

Ukrainos kariai Europos šalyse buvo ruošiami numatomam kontrpuolimui prieš Rusijos pajėgas. „Dailymail“ skelbiama, kad Tolede penkių savaičių karinius apmokymus praėjo du šimtai ukrainiečių civilių, dabar vyksiančių į tėvynę kovoti prieš Rusijos agresiją.

Spanish servicemen cry when Ukrainian servicemen leave the training site in Spain where they have recently finished their training courses.



🇺🇦🤝🇪🇸 pic.twitter.com/Q0GdxF5e9I

