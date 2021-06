Argentina gamins rusišką vakciną nuo koronaviruso

Gruodį Argentina tapo pirmąja Pietų Amerikos šalimi, patvirtinusia Rusijos sukurtą vakciną. Iš viso šį preparatą patvirtino daugiau nei 65 šalys, tačiau to nepadarė nei Jungtinės Amerikos Valstijos nei Europos Sąjunga.

„Šios vakcinos rezultatai mus džiugina, nes tai leido išsaugoti milijonų argentiniečių gyvybes“, – kalbėjo A. Fernandezas.

Gaminti vakciną pavesta privačiai Ričmondo laboratorijai, kuri pradžiai galėtų pagaminti milijoną dozių per mėnesį. Laboratorija tikisi per metus šį kiekį padidinti iki penkių milijonų per mėnesį. Kita Argentinos laboratorija turėjo gaminti „AstraZeneca“ vakciną, kuri vėliau būtų išpilstoma Meksikoje, tačiau kilo problemų, ir šis procesas buvo atidėtas.

Argentinoje kol kas sušvirkšta per 10,4 mln. vakcinų nuo koronaviruso dozių. Šalyje, kurioje gyvena