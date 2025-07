Ar Trumpas tikrai ragino Zelenskį smogti Maskvai? Baltieji rūmai pateikė savo versiją

„Trumpas pokalbyje su Zelenskiu neragino smogti Maskvai ir Sankt Peterburgui, priešingai nei teigia „Financial Times“, – rašo „Kyiv Post“, remdamasis Baltųjų rūmų pranešimu.

„Prezidentas Trumpas tik uždavė klausimą, o ne skatino tolesnius žudymus. Jis negailėdamas jėgų stengiasi sustabdyti žudynes ir užbaigti šį karą“, – pabrėžė Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt.

Trump did NOT urge strikes on Moscow and St. Petersburg during his conversation with Zelensky, contrary to media reports — White House