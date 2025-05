Ar Trumpas dar gali sustabdyti Putiną? Jo rankose – galingas ginklas, tik jį panaudoti reikia dabar

D. Trumpas neseniai perspėjo Rusiją, kad ji žaidžia su ugnimi tęsdama atakas prieš Ukrainą. Nors perspėjimas yra gerai, jis gali taip ir likti niekiniu, jei JAV nesiims tvirtesnės pozicijos derybose su Rusija.

Įvardijo didžiausią Trumpo klaidą

Kaip pastebi analitikas, viena didžiausių D. Trumpo klaidų yra nesugebėjimas išlaikyti nuoseklios pozicijos V. Putino atžvilgiu. Vieną akimirką jis giria V. Putiną, kitą akimirką peikia.

Per rinkimus D. Trumpas gyrėsi, kad karą Ukrainoje gali pabaigti per parą. Nors akivaizdu, kad to padaryti nepavyko, administracija toliau sako, kad siekia kuo greičiau užbaigti karą, net jei tai reiškia, kad Ukraina turės padaryti keletą nemalonių nuolaidų.

Anot analitiko, darosi panašu, kad D. Trumpas pagaliau supranta, jog V. Putinas nėra suinteresuotas užbaigti karą. Atrodo, kad V. Putinas bando laimėti laiko ir pasistūmėti fronte. Rusija toliau atakuoja Ukrainą, toliau žūsta civiliai, o Ukraina perspėja, kad Rusija ruošiasi naujoms operacijoms.

D. Trumpas buvo priverstas pripažinti, kad, nepaisant jo administracijos bandymų derėtis dėl ugnies nutraukimo, rusai nerodo jokio realaus susidomėjimo. Nepaisant D. Trumpo viešų pareiškimų, kad jo paskutinis dviejų valandų pokalbis telefonu su V. Putinu buvo „labai sėkmingas“ ir kad „pasiekta tam tikra pažanga“, JAV pareigūnų pateikta informacija jų Europos kolegoms rodo visai kitą vaizdą.

Trumpo rankose – galingas ginklas prieš Putiną

Pareigūnai pranešė, kad V. Putinas nėra suinteresuotas nutraukti konfliktą, nes mano, kad laimi.

„Net tokiam patologiniam narcizui kaip Trumpas dabar turi būti neabejotinai aišku, kad jo indėlis į Ukrainos krizę padarė padėtį daug blogesnę, o ne geresnę.

Naujausi Rusijos laimėjimai mūšio lauke yra tiesioginė Trumpo svyravimų pasekmė. Jie sustiprino Maskvos įsitikinimą, kad Vakarai neturi valios ginti Ukrainos interesų.

Tačiau jei Trumpas imtųsi konfrontacinės pozicijos Putino atžvilgiu, padėtis galėtų greitai pasikeisti. JAV prezidentas anksčiau grasino įvesti antrines sankcijas, kuriomis siekiama užkirsti kelią Maskvos juodosios rinkos naftos prekybai, padedančiai finansuoti karą.

Rusijos ekonomikai kenčiant dėl mažėjančių naftos pajamų, Trumpas galėtų padaryti rimtą žalą Rusijos karo pastangoms, jei įgyvendintų savo grasinimą išplėsti Vakarų sankcijų režimą Maskvai“, – teigiama tekste.

Be to, C. Coughlino įsitikinimu, dar ne vėlu Ukrainai siųsti ir karinę pagalbą.

„Turėdamas tolimos veikimo raketas ir oro gynybos sistemas, Kyjivas galėtų kovoti su Maskva ir tuo pačiu metu nusiųsti Putinui aiškią žinią, kad JAV netoleruos jokio branduolinio ginklo panaudojimo.

Putinas galbūt ir pergudravo Trumpą, bandydamas užbaigti karą, bet JAV prezidentas vis dar turi priemonių užtikrinti, kad Rusijos despotas nesugebės laimėti konflikto“, – pabrėžia analitikas.