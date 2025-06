Igorio Petrovo kūnas šiandien rastas Vsevoložsko rajone esančiame kaime su šautine žaizda. Ekspertai apžiūrėjo įvykio vietą, įsilaužimo ir kovos pėdsakų nerasta.

Pasak „The Moscow Times“ cituojamų šaltinių, I. Petrovo namuose įsilaužimo pėdsakų nerasta, o mirtinas sužalojimas galėjo būti padarytas „atsitiktinai“ – valant ginklą. Versiją apie „atsitiktinį šūvį“ patvirtina ir televizijos RBC šaltinis.

Igoris Petrovas ėjo Leningrado srities vicegubernatoriaus pareigas nuo 2017 m. Iš pradžių jis vadovavo regiono vadovo aparatui, o nuo 2024 m. atstovavo gubernatoriui Įstatymų leidybos asamblėjoje.

Įtakingas Sankt Peterburgo valdininkas mėgavosi prabangiu gyvenimu

Vis dėlto versija apie atsitiktinę pareigūno mirtį iš karto kelia klausimų. Anot „Telegram“ kanalo „VČK-OGPU“, apklausus mirusio pareigūno pažįstamus, jis buvo žinomas kaip mylėjęs gyvenimą, tačiau išorinės aplinkybės aplink jo asmenį leido numatyti artėjant audrą.

Dar iki neseniai Igoris Petrovas buvo vienas iš artimiausių gubernatoriaus Drozdienkos žmonių. Be to, jis buvo labai savarankiškas įtakingumo ir turto požiūriu. Jis 16 metų vadovavo Jukų gyvenvietei Vsevoložsko rajone, Leningrado srityje, kur yra bene brangiausia privati žemė regione, ir, be jokios abejonės, buvo dolerinis multimilijonierius. Vila Ispanijoje, kainavusi beveik milijoną eurų, naujas „Bentley“, dvaras Jukuose, prabangus nekilnojamasis turtas Sankt Peterburge, didžiulės sąskaitos ofšoruose – visa tai leido velioniui jaustis savarankišku ir džiaugtis gyvenimu.