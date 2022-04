Aptiko rusų paliktas „staigmenas“: į namus grįžtantiems ukrainiečiams spendžia mirtinus spąstus

Ukrainiečiai socialiniuose tinkluose dalinasi miestuose, iš kur buvo išstumtos Rusijos karinės pajėgos, aptikę užminuotų namų, mašinų stovėjimo aikštelių. Vienoje nuotraukoje matyti prie durų pritaisyta granata, kuri, atidarius duris, sprogtų.

Another example of Russian soldiers leaving behind booby traps in occupied areas they’ve left. This is an F-1 hand grenade reportedly left behind in Makariv. https://t.co/un2T71Z1SL pic.twitter.com/CwQBgPc3DN