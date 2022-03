Apsinuodijimo maistu ekspertas pataria atsisakyti šių 6 dalykų

Iš advokato, kuris bylinėjasi su „Chipotle“ po restoranų tinkle įvykusių E. coli bakterijų ir noroviruso protrūkių, buvo paimtas interviu ir publikuotas „Health Insider“. Jis atskleidė, kokius maisto produktus pašalino iš savo mitybos.

Marleris, laimėjęs daugiau nei 600 milijonų dolerių klientams, užsikrėtusiems maistu plintančiomis ligomis, teigia, kad jo patirtis įtikino jį, jog šie maisto produktai nėra verti rizikos. Štai maisto produktai, kurie labiausiai gąsdina šį ekspertą:

1. Šviežios austrės.

Marleris sako, kad per pastaruosius penkerius metus jis matė daugiau žmonių, užsikrėtusių per vėžiagyvius plintančiomis ligomis nei per du ankstesnius dešimtmečius.

Kaltininkas: šylantys vandenys. Kai pasauliniai vandenys įkaista, jie sukelia spartų mikrobų dauginimąsi, kurie išlieka ant šviežių austrių.

REKLAMA

2. Iš anksto supjaustyti arba išplauti vaisiai ir daržovės.

Marleris sako, kad vengia jų „kaip maro“. Tai gali būti patogu, tačiau labai daug žmonių dalyvauja tvarkymo ir perdirbimo procesuose, todėl padidėja maisto užteršimo tikimybė.

3. Žali daigai.

Apsinuodjimo daigais protrūkiai yra stebėtinai dažni – per pastaruosius du dešimtmečius įvyko daugiau nei 30 bakterijų – daugiausia salmonelių ir E. coli – protrūkių.

„Buvo per daug protrūkių, kad nebūtų atkreiptas dėmesys į užterštų daigų riziką, – sako Marleris. – Tai produktai, kurių aš tiesiog visai nevalgau.“

4. Mažai pakepta mėsa.

Atsiprašome, šefai. Marleris nesiruošia užsisakyti kepsnio tik vos pakepto. Pasak eksperto, mėsą reikia kepti iki 160 laipsnių, kad žūtų bakterijos, galinčios sukelti apsinuodijimą E. coli ar salmonelėmis.

5. Žali kiaušiniai.

Visiems, kurie prisimena 1980-ųjų ir 1990-ųjų pradžios salmonelių epidemiją, tai puikiai suprantama. Anot Marlerio, tikimybė apsinuodyti žaliais kiaušiniais šiandien yra daug mažesnė nei prieš 20 metų, tačiau jis vis tiek nerizikuoja.

REKLAMA

REKLAMA

6. Nepasterizuotas pienas ir sultys.

Plintančio judėjimo atstovai skatina žmones gerti „šviežią“ pieną ir sultis, teigdami, kad pasterizavimas sumažina maistinę vertę. Marleris teigia, kad pasterizavimas nėra pavojingas, tačiau neapdoroti gėrimai gali būti pavojingi, nes, praleidus šį saugos žingsnį, padidėja užteršimo bakterijomis, virusais ir parazitais rizika.

„Nėra pakankamai didelės naudos, kad būtų pašalinta rizika vartoti produktus, kuriuos galima padaryti saugius pasterizuojant“, – sako jis.