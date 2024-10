Apokaliptiniai vaizdai vienoje Europos šalyje: užlieti keliai, kaukė sirenos

Overnė-Rona-Alpių regione buvo evakuota apie 900 žmonių. Televizijos parodytuose vaizduose buvo matyti užtvindyti greitkeliai, prekybos centrai, vandenyje stovintys automobiliai.

Šimtai ugniagesių skubėjo į iškvietimus. Kai kuriose vietovėse kaukė sirenos. Informacijos apie nukentėjusius žmones nėra. Tačiau institucijos primygtinai įspėjo nei pėsčiomis, nei automobiliu nevykti į užlietas teritorijas.

„Tai beprecedentė savo mastu situacija“, – sakė ekologinių pokyčių ministrė Agnès Pannier-Runacher. Kai kur per 48 valandas iškrito 60 cm kritulių – tai „labai daug“.

Ministrė įspėjo: „Visi kartu susiduriame su epizodais, kurie susiję su klimato kaita ir kuriuos patirsime vis dažniau, todėl turime jiems pasirengti“.

Ministerijoje sudaryta krizių valdymo grupė. Mobilizuotos visos reikalingos tarnybos.

In #France, sudden downpours have flooded cities



Six French departments have declared a red alert level due to rain and flooding, and schools have had to be closed. Forecasters predict the continuation of heavy rainfall. pic.twitter.com/lPlqcSPH4b