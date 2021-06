NEXTA skelbia, kad vaizdo įrašą iš Miadelskio rajono atsiuntė skaitytojai. Viename jų matyti S-300, kurie pravažiuoja šalia Miadelskio centrinės rajono ligoninės. Antrajame vaizdo įraše zenitinių raketų kompleksai stovi lauke tarp Kulikų ir Bojarių kaimų.

Krašto apsaugos ministras A. Anušauskas portalui tv3.lt paaiškino, kad zenitinių raketų kompleksai šiame Baltarusijos regione jau buvo dislokuoti kiek anksčiau, todėl tai nėra ypatingai nauja.

Jų dislokavimo vietos yra apie 80-100 kilometrų nuo Lietuvos sienos, tačiau kadangi S-300 pasiekiamumas sudaro iki 200 kilometrų, vadinasi, tai nesutrukdytų pasiekti Lietuvos oro erdvės.

Pasak A. Anušausko, reikia turėti mintyse, kad artėja karinės Rusijos ir Baltarusijos pratybos „Zapad“, kurios vyks rugsėjį.

Lietuvos krašto apsaugos ministerija teigia stebinti ir vertinanti situaciją pasienyje su Baltarusija.

Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos grėsmių nacionaliniame saugumui vertinime jau anksčiau buvo pažymėta, kad karinis aktyvumas prie Lietuvos sienų 2021 metais išaugs, kadangi Kaliningrado srityje ir visoje Vakarų karinėje apygardoje vyks kariniai mokymai „Zapad“.

Be to, Baltarusijos karinė vadovybė šiuos metus yra pavadinusi kovinės parengties metais, per kuriuos bendrų su Rusija mokymų ir kitų karinių renginių skaičius išaugs trečdaliu.

Ekspertų vertinimu, karinio aktyvumo prie sienų augimas yra rizikingas, nes padidina provokacijų arba netyčinių incidentų riziką.