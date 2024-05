Antony Blinkenas uždainavo Kyjivo bare: vaizdo įrašas plinta it virusas

Vaizdo įraše, kurį UNIAN pasidalino „Telegram“, matyti, kaip A. Blinkenas užlipa ant scenos ir taria, kad žino, jog Ukrainai dabar labai sunkus metas.

Iškart po to JAV valstybės sekretorius sugroja žinomo Kanados ir Amerikos daininko Neilo Youngo dainą „Rockin' in the Free World“ (liet. – Rokenrolas laisvame pasaulyje).

Užfiksuota akimirka žaibiškai išplito internete.

Lankėsi ukrainiečių picerijoje

JAV valstybės sekretorius A. Blinkenas drauge su ukrainiečių kolega Kyjive aplankė ir piceriją, kurią įkūrė karo veteranas.

Kartu su ukrainiečių diplomatijos vadovu Dmytro Kuleba JAV valstybės sekretorius vaišinosi pica, iškepta „Veterano Pizza“ – karinės tematikos restorane, kuriame, be kita ko, demonstruojamos tuščios šovinių tūtelės.

„Kaip ir dauguma amerikiečių, esu šiek tiek išprusęs picų klausimais, ir pica čia puiki. Labai, labai rekomenduoju“, – sakė A. Blinkenas.

A. Blinkenas su D. Kuleba ragavo picą su mėsa, restorane vadinamą „ukrainietiška pica“, ir vegetarišką picą.

Praėjusį rugsėjį A. Blinkenas ir D. Kuleba dalijosi bulvytėmis „McDonald's“ restorane, kai šis atnaujino darbą Kyjive.

Tačiau D. Kuleba teigė, kad šį kartą svečias iš JAV paprašė nusivesti jį į ukrainietišką restoraną.

„Kai kurie žmonės socialiniuose tinkluose mane kritikavo, kad nusivedžiau jus į ‚McDonald's‘, o ne į ukrainietišką vietą. Taigi dabar mes tai taisome“, – sakė jis žurnalistams.

Blinkenas: JAV rems Ukrainą, kol bus užtikrintas jos saugumas

Jungtinės Valstijos rems Ukrainą tol, kol bus užtikrintas šalies saugumas, antradienį Kyjive sakydamas kalbą pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

„Šiandien esame su jumis. Ir liksime su jumis tol, kol bus užtikrintas Ukrainos saugumas, suverenitetas ir galimybė pasirinkti savo kelią“, – kalbėjo jis.

A. Blinkenas teigė, kad tarptautinė bendruomenė turi priversti Rusiją sumokėti už per daugiau nei dvejus metus trunkantį karą Ukrainoje sukeltą destrukciją.

„Tai, ką (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas sugriovė, Rusija turėtų – privalo – sumokėti, kad atstatytų“, – kalboje sakė amerikiečių diplomatijos vadovas ir pridūrė: „Mūsų Kongresas suteikė mums įgaliojimus konfiskuoti Rusijos turtą JAV ir mes ketiname jais pasinaudoti.“

Pasak jo, Ukrainos mobilizacijos įstatymo pataisa, kuria sumažinamas šaukimo į karinę tarnybą amžius ir sugriežtinamos bausmės tiems, kas vengia atlikti karinę tarnybą, yra sunkus, bet būtinas žingsnis.

„[Tai] buvo sunkus, bet būtinas sprendimas. Daugiau nei dvejus metus drąsiai besilaikantiems fronte gynėjams reikia pagalbos – ir jiems reikia poilsio“, – Kyjive sakė A. Blinkenas.