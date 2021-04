Antarktidos „Teismo dienos“ ledynas: tirpdamas jis gali nuniokoti visą planetą

NASA skaičiuoja kad šiam, maždaug Britanijos dydžio ledynui ištirpus, jūros lygis pakiltų 0,5 m. Tačiau didesnį nerimą kelia tai, kad jeigu jo nebeliktų, galimai pradėtų sparčiai tirpti ir kiti ledynai, kuriuos dabar nuo šiltėjančio vandenyno apsaugo Thwaiteso ledynas.

Jeigu tai įvyktų, jūra pasiglemžtų visą Niujorko miestą, Majamį ir Nyderlandus. Ledynas jau dabar mažėja nerimą keliančiu tempu, tačiau žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ publikuotame tyrime teigiama, kad tirpimas gali dar labiau paspartėti, nes didėjantys ledyno pažeidimai silpnina ledyninio šelfo vientisumą.

Tyrimo metu buvo naudojami įvairių palydovų užfiksuoti vaizdai, stebint kaip formuojasi įtrūkimai, dėl kurių ledas atsiskiria nuo ledyno. Taip buvo pavaizduota, kokį poveikį ledyno tvirtumui turi didėjantys pažeidimai.

Tyrime daugiausia dėmesio buvo skiriama pažeistų vietų plėtimuisi prie Pine salos ir Thwaiteso ledyno, kur ledyninis šelfas ribojasi su vandenynu. Šias pažeistas vietas sudaro atviri lūžiai ir plyšiai, kuriuose judantis ledas susiduria su uolomis, o tai yra pirmieji katastrofiško ledyninio šelfo silpnėjimo požymiai.

Mokslininkų modeliai parodė, kad ledynų žalai didėjant, prasideda atsakomasis procesas, kuris tik dar labiau susilpnina ledyninius šelfus. Taip ledyno plonėjimas ir trūkinėjimas spartėja, ir nuo jo atsiskiria vis daugiau ledo dalių. Šis atradimas suteikia naują požiūrį mokslininkams, tiriantiems jūros ledą.

Jis parodo, kad yra labai svarbu turėti šiuos atsakomuosius procesus omenyje, bandant apskaičiuoti jūros lygio kylimą ateityje ir vertinant vis dar neištirpusių ledyninių šelfų stabilumą.

Thwaiteso ledynas yra labai svarbus, nes jis yra lyg barjeras tarp vis šiltėjančio vandenyno ir kitų ledynų. Jeigu jis visiškai ištirptų, ledo masė visoje vakarų Antarktidoje pradėtų sparčiai mažėti, o jūros lygis pakiltų beveik 3 m, ir suniokotų pakrančių gyvenvietes visame pasaulyje.

„Šio tyrimo rezultatai parodo, kad dėl patirtos žalos prasidedantis atsakomasis procesas yra svarbus bandant nuspėti ledynų stabilumą ateityje, skaičiuojant, kiek reiktų atsitraukti nuo pakrančių, ir koks yra Antarktidos indėlis kylančiam jūros lygiui, – rašė autoriai. – Juo labiau, jie parodo poreikį įtraukti atsakomuosius procesus į kuriamus ledyninių šelfų modelius, nes taip būtų pagerinamos jūros lygio kylimo prognozės.“