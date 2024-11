Amerikietės prieš Trumpui tampant prezidentu suskubo į vaistines: šluoja kelias prekes

Tai tiesiogiai siejama su D. Trumpo prezidentavimu, amerikietės baiminasi, kad naujasis prezidentas gali stipriai apriboti reprodukcinės sveikatos priežiūros prieinamumą.

Amerikietės šluoja reprodukcinės sveikatos prekes

Viena didžiausių aborto tablečių tiekėjų „Aid Access“ pranešė, kad per 24 valandas po to, kai buvo paskelbti rinkimų rezultatai, gavo 10 tūkst. prašymų dėl šių vaistų – maždaug 17 kartų daugiau nei įprastai. Įprastai per dieną gaunama apie 600.

Ne pelno siekianti organizacija „Just the Pill“ sako, kad nuo trečiadienio iki penktadienio 22 iš 125 gautų užsakymų buvo iš moterų, kurios nėra nėščios. Anot organizacijos, paprastai tai yra retenybė.

Organizacija „Planas C“, teikianti informaciją apie galimybę gauti vaistų nuo aborto, pranešė trečiadienį sulaukusi 82 200 lankytojų savo interneto svetainėje. Iki rinkimų svetainė sulaukdavo apie 4–4,5 tūkst. lankytojų per dieną.

Reprodukcinės sveikatos organizacijos ir bendrovės taip pat nurodo, kad padidėjo skubios kontracepcijos (arba „ryto po“) tablečių ir ilgalaikių kontracepcijos priemonių, tokių kaip intrauterininiai aparatai ir vazektomijos, paklausa, tačiau atsisakė pateikti konkrečius skaičius.

„Žmonės supranta, kad grėsmė yra labai reali ir kad D. Trumpo administracija grasina abortų prieinamumui“, – sako Nacionalinės abortų federacijos, profesinės abortų paslaugų teikėjų asociacijos, prezidentė Brittany Fonteno.

„Todėl manau, kad žmonės jaučia didžiulį, suprantamą susirūpinimą dėl galimybės gauti jiems reikalingą priežiūrą“, – priduria ji.

D. Trumpas dar pavasarį pareiškė, kad pritaria nacionaliniam abortų draudimui po tam tikro nėštumo savaičių skaičiaus su išimtimis, tačiau tikslaus skaičius nenurodė, todėl jo pozicija svarbiausiu JAV rinkimų klausimu lieka neaiški.

D. Trumpas ne kartą keitė pozicijas dėl abortų, vadindamas save „labiausiai už gyvybę pasisakančiu prezidentu istorijoje“.