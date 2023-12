Amerikietė įtikino savo draugą nužudyti jos mamą: tai, ką ji vertė daryti savo dukrą, sunkiai suvokiama

Ši moteris kaltinama tuo, kad įtikino savo internetinį draugą nužudyti jos motiną, kuri ją daugelį metų vertė apsimetinėti, kad serga leukemija, raumenų distrofija ir kitomis sunkiomis ligomis.

Tai, kad G. R. Blanchard buvo paleista iš Čilikočio kalėjimo, patvirtino Misūrio pataisos departamento atstovė spaudai Karen Pojmann. Ji buvo lygtinai paleista atlikusi 85 proc. pradinės bausmės, sakė ji.

Ši byla sulaukė didelio žiniasklaidos susidomėjimo po to, kai pasirodė pranešimų, kad 2015 metais nužudyta G. R. Blanchard motina Clauddine „Dee Dee“ Blanchard (Klodin „Di Di“ Blanšar) vertė savo dukrą naudotis neįgaliojo vežimėliu ir maitinimo vamzdeliu.

Paaiškėjo, kad 32-ejų G. R. Blanchard buvo visiškai sveika, o ne sunki ligonė, kaip visada manė jos draugai. Jos motina sirgo Miunhauzeno sindromu – psichologiniu sutrikimu, kai tėvai ar globėjai siekia užuojautos, perdėdami arba išgalvodami savo vaikų ligas, sakė jos advokatas Michaelas Stanfieldas.

REKLAMA

REKLAMA

„Žmonės nuolat sakydavo Dee Dee, kokia ji nuostabi motina, ir Dee Dee sulaukdavo daug tokio pobūdžio dėmesio“, – pridūrė jis.

Dėl šios apgaulės motina ir dukra susipažino su kantri muzikos žvaigžde Miranda Lambert, gavo labdaros, kelionę į „Disneilendą“, o ne pelno siekianti organizacija „Habitat for Humanity“ net nupirko namą netoli Springfildo.

REKLAMA

M. Stanfieldas teigė, kad G. R. Blanchard motina sugebėjo apgauti net gydytojus, sakydama, kad jos dukters medicininiai dokumentai dingo per uraganą „Katrina“. Jei jie užduodavo per daug klausimų, ji tiesiog susirasdavo naują gydytoją ir nuskusdavo mergaitei galvą, kad atrodytų įtikinamiau.

Tarp nereikalingų procedūrų, kurios buvo atliktos G. R. Blanchard, buvo ir seilių liaukų pašalinimas. Jos motina įtikino gydytojus, kad tai būtina, duodama dukrai vietinio poveikio anestetiko, kad sukeltų seilėtekį.

REKLAMA

REKLAMA

Smurtas

G. R. Blanchard, kuri beveik nesimokė ir bendravo tik su mama, taip pat buvo suklaidinta, ypač kai buvo jaunesnė, sakė M. Stanfieldas.

„Gydytojai, regis, patvirtina viską, ką tau kažkas sakė. Išorinis pasaulis tau sako, kad tavo motina yra nuostabus, mylintis, rūpestingas žmogus. Kaip gali galvoti kitaip?“ – retoriškai klausė M. Stanfieldas.

Tačiau vėliau smurtas tapo fizinis, sakė teisininkas. G. R. Blanchard pasakojo, kad motina ją mušdavo ir pririšdavo grandinėmis prie lovos. Pamažu G. R. Blanchard taip pat pradėjo suprasti, kad ji nėra tokia ligota, kaip sakė mama.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Norėjau išsilaisvinti iš jos gniaužtų“, – liudijo G. R. Blancard per 2018 metais vykusį jos buvusio draugo Nicholaso Godejohno iš Big Bendo, esančio Viskonsino valstijoje, teismo procesą.

N. Godejohnas už nužudymą atlieka bausmę iki gyvos galvos. „Aš jį įkalbėjau“, – teigė G. R. Blancard.

Kai ji davė parodymus teisme, prokurorai jau buvo sudarę su ja susitarimą, atsižvelgiant į jos patirtą išnaudojimą. Mainais už tai, kad 2016 metais pripažino savo kaltę dėl antrojo laipsnio žmogžudystės, ji buvo nuteista 10 metų kalėjimo. Iš pradžių jai buvo pateikti kaltinimai pirmojo laipsnio žmogžudyste, o tai būtų reiškę bausmę iki gyvos galvos.

REKLAMA

„Nickas buvo taip ją įsimylėjęs, kad būtų padaręs bet ką“, – teisme teigė N. Godejohno advokatas Dewayne'as Perry, sakydamas, kad jo klientas turi autizmo spektro sutrikimą ir kad juo buvo manipuliuojama.

Tačiau prokurorai teigė, kad jo motyvas buvo lytiniai santykiai ir noras būti su G. R. Blanchard, su kuria susipažino krikščioniškoje pažinčių svetainėje.

Teigiama, kad G. R. Blanchard padavė peilį N. Godejohnui ir pasislėpė vonios kambaryje. Tuomet vaikinas kelis kartus dūrė peiliu savo draugės motinai. Galiausiai abu autobusu nuvyko į Viskonsiną, kur buvo sulaikyti. Nuo to laiko ji buvo įkalinta Čilikočio apygardos moterų kalėjime.

REKLAMA

„Ne visada viskas būna taip, kaip atrodo“

„Ne visada viskas būna taip, kaip atrodo“, – sakė Grino apygardos šerifas Jimas Arnottas (Džimas Arnotas), kai ėmė aiškėti keistos aplinkybės.

Net apie G. R. Blanchard amžių buvo meluojama. Motina manė, kad žmonės lengviau patikės jos žodžiais, jei ji sakys, kad dukra yra jaunesnė nei yra iš tikrųjų. Taip ir buvo. Įtikinti, kad G. R. Blanchard yra jaunesnė nebuvo sunku, nes mergaitė buvo nedidelio ūgio – vos 1,5 metro.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai suklaidino net teisėsaugą. Pirminiuose teismo dokumentuose buvo nurodyti trys skirtingi jos metai. Jauniausias nurodytas amžius buvo 19 metų. Iš tikrųjų jai tada buvo 23 metai.

Grino apygardos prokuroras Danas Pattersonas šią bylą apibūdino kaip „vieną iš ypatingiausių ir neįprasčiausių, su kuriomis teko susidurti“.

M. Stanfiledas prisiminė pirmąjį susitikimą su G. R. Blanchard. Mergina paduso nuėjusi nedidelį atstumą nuo lifto iki kambario, kuriame jis su ja kalbėjosi. Advokatas apibūdino ją kaip išsekusią ir fiziškai silpną.

REKLAMA

Vėliau G. R. Blanchard sakė, kad tik areštuota suprato, kokia sveika ji yra. Tačiau tam prireikė laiko. Galiausiai, būdama už grotų, ji ištekėjo už Ryano Scotto Andersono iš Sent Čarlso, esančio Luizianos valstijoje. R. S. Andersonui dabar yra 37-eri.

Pagal šią keistą bylą HBO 2017 metais sukūrė dokumentinį filmą „Mamytė, mirusi ir brangiausia“ (Mommy Dead and Dearest), „Hulu“ 2019 metais pastatė mini serialą „Poelgis“ (The Act). Netrukus turi pasirodyti dar vienas „Lifetime“ televizijos serialas šia tema „Džipsi Rouzės Blanšard išpažintis kalėjime“ (The Prison Confession of Gypsy Rose Blanchard).

REKLAMA

Kalėjime iš jos interviu ėmė populiarių televizijos laidų vedėjas ir psichologas dr. Phillas McGraw (Filas Makgro). Ši istorija įkvėpė sukurti romaną „Mieloji Rouzė Gold“ (Darling Rose Gold) ir kitą mėnesį pasirodysiančią knygą „Išlaisvinta: pokalbiai laisvės išvakarėse“ (Released: Conversations on the Eve of Freedom).

Kalėjimų departamento atstovė spaudai Karen Pojmann sakė, kad ketvirtadienį žurnalistams nebus leidžiama apie merginos paleidimą rašyti pernelyg asmeniškai, „siekiant užtikrinti saugumą, apsaugą ir privatumą“.