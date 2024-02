Aliaksandras Lukašenka Zimbabvės prezidentui padovanojo traktorių: šis panoro jį išbandyti, bet neužsivedė

Apie tai pranešė vietos leidinys „The Mirror Masvingo“.

Tiesioginiame televizijos eteryje Zimbabvės vadovas pasijuto nepatogiai, norėdamas išbandyti Baltarusijos diktatoriaus padovanotą traktorių, nes neužsivedė transporto priemonės variklis. Profesinio mokymo centro stadione tvyrojo nejauki tyla.

Brand new or…? President Mnangagwa donated a tractor reportedly received from Belarus that failed to start to Mushagashe Youth Vocational Training Centre yesterday during the National Youth Day commemorations. Zimbabwe is said to be a dumping site for substandard products from… pic.twitter.com/i9RpPsCiuY