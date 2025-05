85-erių Uršulė nugaros skausmus išsigydė apsilankiusi atrakcionų parke: gydytojas negalėjo patikėti, kad tai veikia

REKLAMA

Jokios baimės ir plati šypsena. 85-erių Uršulė verčiasi ore ir dideliu greičiu skrieja linksmaisiais kalneliais. Yra žmonių, kurių niekaip neprikalbinsi tokiai pramogai, o ši senjorė jaučiasi puikiai.

„Nuostabu! Tiesiog puiku. Tikrai! Tai – gydytojo rekomendacija. Veikia kiekvienas raumenėlis. Net mano kineziterapeutas sako, kad tokio rezultato jis nepasiektų“, – pasakoja senjorė.

Nedideliame miestelyje pietvakarių Vokietijoje gyvenanti Uršulė atrakcionų parke lankosi jau 13 metų. Iš pradžių ji ieškojo prasiblaškymo mirus vyrui.

„Viskas buvo paprasta. Sumaniau pasivažinėti linksmaisiais kalneliais po daugiau nei 40 metų pertraukos. Atvykau su anūku į šį parką ir pasiteiravau, ar man leis. Juk man buvo jau 72. Jie sutiko ir taip viskas prasidėjo“, – sako Uršulė.

Netrukus senjorė pastebėjo, kad po pasivažinėjimų energija liedavosi per kraštus. Be to, gerokai sumažėjo nugaros skausmai. Juos Uršulė – buvusi balerina – dėl netaisyklingo klubo sąnario kentė nuo 40-ies.

„Aš tiesiog pajutau, kad kažkas vyksta su mano kūnu. Jaučiausi vis geriau ir geriau. Skausmas po pasivažinėjimų dingdavo. Tai buvo nuostabu, tikras stebuklas“, – džiaugiasi Uršulė.

Tokius Uršulės pratimus palaimino ir gydytojas, tad dabar ji pastovi atrakcionų parko lankytoja. Atvykusi čia, linksmaisiais kalneliais ji pasileidžia ne vieną ir ne du, o 50 kartų.

