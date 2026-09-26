5 migrantai žuvo Kroatijos ir Slovėnijos pasienio upėje

Policijos duomenimis, žuvusieji greičiausiai yra migrantai. Iš maždaug 20 migrantų 14-ai pavyko perplaukti upę.
Pranešama, kad jie dabar yra Slovėnijos teritorijoje.
Kroatija yra vadinamajame Balkanų maršrute, kuriuo daugelis migrantų bando patekti į jų pageidaujamas Europos Sąjungos (ES) šalis.
ES sienų apsaugos agentūros „Frontex“ duomenimis, 2025 m. šiuo keliu pasinaudojo daugiau kaip 12,5 tūkst. žmonių. Tai yra 42 proc. mažiau nei 2024 m.
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, nuo 2014 m. šiame maršrute žuvo arba be žinios dingo daugiau kaip 400 žmonių.
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