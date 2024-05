40-mečiui privačioje klinikoje netyčia įsriegė danties implantą į smegenis: teko vežti į ligoninę

Turkijos Bursos miesto gyventojas kreipėsi į privačią stomatologijos kliniką ir sulaukė pasiūlymo išrauti paslankų krūminį dantį ir vietoje jo tą pačią dieną įsriegti implantą.

Paciento Ramazano Yilmazo teigimu, raudamas jam dantį gydytojas informavo savo asistentę, kad įrankis, kurį jis naudoja implanto įsriegimui neveikia, todėl operacija teks atlikti rankiniu būdu.

Shock pics show tooth implant screwed into dad’s BRAIN after botched surgery https://t.co/i9bBsTMhzM



I have a few patients who fo flee back to the "Homeland", such as Egypt and Turkey to have crowns and or implants placed. Buyer beware

REKLAMA