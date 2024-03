20-metė prabilo, kokios sveikatos problemos užklupo po COVID-19: „Tapau neatpažįstama aplinkiniams“

Neseniai žurnale „Scientific Reports“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad beveik 90 proc. žmonių, sergančių ilgalaikiu COVID-19, jaučia nuovargį, užmaršumą ir smegenų miglą. Šis poveikis pažinimui ir atminčiai gali labai pakeisti asmens gebėjimą atlikti kasdienes užduotis.

Viename žurnale „New England Journal of Medicine“ paskelbtame tyrime apskaičiuota, kad toks poveikis pažintinei veiklai gali būti prilygintas laikinam šešių IQ taškų sumažėjimui, skelbia portalas „Newsweek“.

COVID-19 lėmė naujų ligų atsiradimą

30-metė Katherine Francis jau trejus su puse metų gyvena su ilguoju COVID-19.

„Iš pradžių užsikrėčiau 2020 m. spalį, likus vos savaitei iki naujo darbo ryšių su visuomene srityje pradžios, – „Newsweek“ pasakojo K. Francis. – Praėjus trejiems su puse metų, didžiąją dalį savo gyvenimo vis dar gyvenu daugiausia tarp keturių namų sienų, retkarčiais apsilankydama įvairiose ligoninėse.

„Man diagnozuota netinkama sinusinė tachikardija, disautonomija, astma ir plaučių randai, ir tai tik kelios diagnozės, kurių atsiradimą lėmė ilgas COVID-19“, – pasakoja moteris.

„Tapau neatpažįstama aplinkiniams“

20-metė psichologijos studentė Bella MacDonald iš Jorkšyro (JK) buvo vos 17 metų, kai užsikrėtė.

„Žinote, kai bandote ką nors prisiminti ir tai yra tarsi ant liežuvio galo, bet jūs tiesiog negalite to sugriebti, taip būna visam laikui“, – sakė ji.

„[Prieš COVID-19] buvau pirmūnė, staiga viskas dingo. Tarsi kas nors būtų ištrynęs iš mano smegenų dvejų metų mokymosi medžiagą, ir ne tik, mano rašyba buvo (ir vis dar yra) siaubinga. Be to, mano kalba išsisklaidė, kalbėjau kaip serganti afazija, nesugebėjau rasti žodžių, vartoti tinkamų žodžių, taisyklingai juos tarti. Tapau neatpažįstama aplinkiniams“, – atviravo mergina.

Tačiau netrukus jai pasireiškė ne tik smegenų migla ir nuovargis: „Staiga mane apėmė viso kūno drebulys ir neįtikėtinai stiprūs galvos skausmai, dėl kurių jaučiausi taip, tarsi kas nors būtų suspaudęs mano smegenis spaustuve. Vėliau prasidėjo migrena ir regėjimo sutrikimai“.

Viduje jautiesi tarsi apnuodytas

Bellos MacDonald motina Sarah taip pat kenčia nuo ilgojo COVID-19.

„Pirmosiomis dienomis išgyvenate etapus, – sakė ji. – Prikaustymas prie lovos, pririšimas prie namų, pakilimas ir nuosmukis, tyrimai, mokymasis tempo... Visa tai desperatiškai bandant suprasti savo kūną ir tai, ką jis daro. Prisimenu, kaip bandžiau žiūrėti kažką su subtitrais per televizorių, su kuo anksčiau neturėjau jokių problemų, ir tiesiogine prasme negalėjau to pakęsti. Mano smegenims to buvo per daug, kad suvaldytų“.

Sarah MacDonald, anksčiau vadovavusi nedideliam, bet sėkmingam grožio salonui Jorkšyre, pasakojo, kad po dvejų su puse metų ji negalėjo grįžti į darbą.

„Kuo labiau pavargdavau, tuo daugiau žodžių pamiršdavau, – sakė ji. – Mano mama serga Alzheimerio liga, ir panašumas tarp jos kalbos praradimo ir to, kaip mane iš pradžių paveikė pažinimo funkcijų sutrikimas, buvo stulbinantis“.

„Žmonės sunkiai supranta, kaip gali būti taip blogai, nes išoriškai atrodai gerai, neturi lūžusių kaulų, nesi prijungtas prie lašelinės ar nuplikęs nuo chemoterapijos (nors ilgainiui netekome daug plaukų), todėl jie galvoja, kad, kadangi atrodai gerai, tavo būklė gerėja... Bet viduje jautiesi taip, tarsi būtum apnuodytas“, – sako moteris.

Kamuoja smegenų migla

Tačiau milijonams nuo ilgojo COVID-19 kenčiančių žmonių, tokių kaip K. Francis bei B. MacDonald ir S. MacDonald, gali atsirasti viltis. Vasario 22 d. Dublino Trejybės koledžo ir „FutureNeuro“ mokslininkai paskelbė apie svarbų atradimą, susijusį su ilgalaikio COVID-19 sukeltos smegenų miglos pagrindiniais mechanizmais.

Žurnale „Nature Neuroscience“ paskelbtame tyrime įrodyta, kad ilgą laiką COVID-19 sergančių pacientų smegenų migla susijusi su smegenų kraujotakos barjero – selektyvios, pusiau pralaidžios membranos, neleidžiančios toksinams ir infekcijoms plisti iš kraujo į smegenis – sutrikimu. Šis kraujagyslių „nesandarumas“ buvo pastebėtas tik ilguoju COVID-19 sergantiems pacientams, kuriems pasireiškė smegenų migla ir pablogėjo pažintinės funkcijos.

Smegenų rūkas taip pat buvo susijęs su kraujo savaiminio krešėjimo sistemos reguliacijos sutrikimais, nuslopintu imuninės sistemos aktyvumu ir uždegimu.

„Pirmą kartą mums pavyko įrodyti, kad žmogaus smegenų kraujagyslių nesandarumas kartu su hiperaktyvia imunine sistema gali būti pagrindiniai smegenų miglos, susijusios su ilguoju COVID-19, veiksniai, – pranešime teigė tyrimo vyriausiasis autorius Matthew Campbellas, genetikos profesorius ir genetikos skyriaus vadovas Trinity bei pagrindinis FutureNeuro tyrėjas. – Tai labai svarbu, nes supratę pagrindinę šių būklių priežastį, ateityje galėsime sukurti tikslingus gydymo būdus pacientams“.

Nauji tyrimai – jaudinanti pažanga

K. Francis teigė, kad, nepaisant nerimą keliančio šių išvadų pobūdžio, tokie tyrimai kaip šis yra jaudinanti pažanga kovoje su ilguoju COVID-19.

„Paaiškėjo, kad standartiniai diagnostiniai testai neleidžia išvengti ilgojo COVID-19, todėl daugelis iš mūsų susiduria su medicininiu gaspadoriškumu, – sakė ji. – Tai labai reali ir labai fizinė liga“.

„Manau, kad, kai šie tyrimai ir toliau išryškėja, tai rodo, kad mes tolstame nuo pirminio įsitikinimo, jog tai tik kvėpavimo takų virusas, nes matome, kokį platesnį poveikį jis daro žmonėms. Džiugu, kad šios įžvalgos įgauna vis didesnį pagreitį, nes jos patvirtina asmenų, kurie ilgus mėnesius ir metus kovoja su COVID-19, patirtį. Žvelgdama į ateitį, labai tikiuosi, kad jau netolimoje ateityje tapsime galimų gydymo būdų klinikinių tyrimų pradžios liudininkais“, – sakė ji.

„Visi tyrimai yra sveikintini“

Sarah MacDonald sako, kad yra labai dėkinga už bet kokius šios būklės tyrimus.

„Labai norime rasti atsakymus ir, tikiuosi, rasti gydymą bei prevenciją... Todėl visi tyrimai yra sveikintini. Ilgasis COVID-19 yra daugiasisteminis, todėl nemanau, kad bus tik vienas atsakymas, bet kuo daugiau žinosime ir kuo daugiau turėsime įrodymų, kaip tiksliai jis veikia organizmą ir organus, tuo geriau“, – kalbėjo S. MacDonald.

„Pasveikti įmanoma, – sakė Sarah MacDonald. – Tai sunkus darbas ir bus atkryčio periodų, bet jūs galite tobulėti ir vėl gyventi. Galbūt ne taip, kaip anksčiau, bet ramiau ir sąmoningiau. Dabar viską vertinu, nebepriimu gyvenimo kaip savaime suprantamo dalyko, nes man buvo parodyta, kaip lengvai jis gali būti atimtas“.