Uolinė „super-Žemės“ planeta atrasta netoli vienos iš seniausių Paukščių Tako žvaigždžių

Planeta, vadinama „TOI-561b“, yra maždaug 50 procentų didesnė už Žemę, tačiau aplink žvaigždę apskrieti jai užtenka mažiau nei pusės dienos.

Iš dalies taip yra dėl to, kad planeta yra arti savo žvaigždės, dėl kurios planetos pūslėtoji paviršiaus temperatūra viršija 1700 ° C. Nors tikėtina, kad ji yra per karšta gyvybės buvimui joje, planetos egzistavimas rodo, kad visata formavo uolingas planetas beveik nuo pat savo atsiradimo prieš 14 milijardų metų.

Tyrėjai iš Kalifornijos universiteto Riversaide atrado planetą „TOI-561b“ naudodamiesi W.M. Kecko observatorija Havajuose, ir išvadas patvirtino remdamiesi NASA „Transiting Exoplanet Survey Satellite“ (TESS) duomenimis.

Pradinė analizė rodo, kad nors planetos masė yra maždaug tris kartus didesnė už Žemės, jos tankis iš tikrųjų yra toks pat kaip ir mūsų planetos. Kalifornijos universiteto planetų astrofizikas ir tyrimo narys profesorius Stephenas Kane‘as sakė: „Tai stebina, nes tikėjomės, kad jos tankis bus didesnis. Tai patvirtina mintį, kad planeta yra labai sena.“

Profesorius Kane‘as pridūrė, kad senstant planetoms, jų tankis sumažėja, nes nėra tiek sunkiųjų elementų, kiek tada, kai jos susiformavo. Sunkieji elementai susidaro sintezės reakcijose žvaigždėms senstant, ir galiausiai išsisklaido žvaigždei sprogus.

Lauren Weiss, Havajų universiteto mokslų daktarė ir tyrimo vadovė, sakė: „TOI-561b yra viena seniausių iki šiol atrastų uolėtų planetų. Jos egzistavimas rodo, kad visata formuoja uolingas planetas beveik nuo pat atsiradimo prieš 14 milijardų metų“.

Planeta skrieja aplink žvaigždę „TOI 561“, kuri priklauso retoms žvaigždėms, vadinamoms storuoju galaktikos disku. Žvaigždės storajame galaktikos diske yra chemiškai kitokios, jose yra mažiau sunkiųjų elementų nei kitose žvaigždėse.

Mokslininkai mano, kad planeta yra per karšta gyvybės egzistavimui joje. Tačiau jie neatmetė galimybės, kad gyvenimas kadaise galėjo klestėti „TOI-561b“ planetoje.