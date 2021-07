Štai, kaip blogėja būklė sergant koronavirusu: kas vyksta nuo 1 iki 27 dienos

Dabar žinoma, kad apie 40 proc. koronaviruso atvejų yra besimptomiai, o 20 proc. simptominių atvejų tampa sunkūs ar kritiški.

Pacientai, kuriems pasireiškia simptomai, pirmiausia ima karščiuoti ir kosėti. Po to dažnai atsiranda gerklės, galvos, raumenų skausmai, pykinimas ar viduriavimas (nors sunkiais atvejais virškinimo trakto problemos gali pasireikšti anksčiau, infekcijos metu).

Pacientams, sergantiems sunkia forma, kvėpavimo pasunkėjimas – vienas iš skiriamųjų viruso požymių – pasireiškia maždaug po penkių dienų nuo simptomų atsiradimo.

Tačiau simptomai paprastai nepasireiškia iškart po to, kai žmogus užsikrečia virusu. Remiantis JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, vidutinis viruso inkubacijos laikotarpis yra keturios – penkios dienos. Per tą laiką užsikrėtęs asmuo greičiausiai dar nežino, kad serga, tačiau įrodymai rodo, kad jie virusą gali perduoti ir per simptomų neturinčią fazę, rašo „Business insider“.

Simptomų analizė

Po atidaus tūkstančio koronavirusu susirgusių pacientų Kinijoje stebėjimo, ligoninės nustatė simptomų modelį:

Pirmoji diena. Pajaučiami silpni simptomai. Pacientai paprastai karščiuoja, po to atsiranda kosulys. Mažumą vieną ar dvi dienas prieš tai pykino, jie viduriavo, o tai galėjo būti sunkesnės infekcijos požymis.

Trečioji diena. Vidutiniškai tiek laiko užtruko, kol Venžou pacientai buvo paguldyti į ligoninę prasidėjus simptomams. Tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 550 ligoninių visoje Kinijoje, taip pat parodė, kad hospitalizuoti pacientai trečią ligos dieną susirgo plaučių uždegimu.

Penktoji diena. Sunkiais atvejais simptomai pradėjo blogėti. Pacientams gali būti sunku kvėpuoti, ypač jei jie yra vyresni arba serga gretutinėmis ligomis.

REKLAMA

Septintoji diena. Vidutiniškai tiek laiko užtruko, kol kai kurie Uhano pacientai buvo paguldyti į ligoninę, prasidėjus jų simptomams. Kitiems Uhano ligoniams šią dieną atsirado dusulys.

Aštuntoji diena. Šiuo metu pacientams, sergantiems sunkia ligos forma, greičiausiai prasidės dusulys, plaučių uždegimas ar ūminis respiracinis distreso sindromas – liga, kuriai gali prireikti intubacijos. Šis sindromas dažnai lemia ir paciento mirtį.

Devintoji diena. Kai kuriems Uhano ligoniams šią dieną pasireiškė sepsis – infekcija, kurią sukelia agresyvus imuninis atsakas.

Dešimtoji arba vienuoliktoji diena. Jei pacientams pasireiškia blogėjantys simptomai, tai yra laikas, kai jie gali patekti į intensyvios terapijos skyrių. Šiems pacientams tikriausiai labiau skauda pilvą ir sumažėja apetitas nei pacientams, kurie serga lengvesne koronaviruso forma.

Dvyliktoji diena. Kai kuriais atvejais pacientams plaučių uždegimas ar ūminis respiracinis distreso sindromas pasireiškia tik praėjus beveik dviem savaitėms nuo ligos pradžios. Vienas Uhano tyrimas parodė, kad vidutiniškai po 12 dienų pacientai buvo paguldyti į intensyvios terapijos skyrių. Pasveikusiems pacientams karščiavimas gali praeiti po 12 dienų.

Šešioliktoji diena. Remiantis Uhano tyrimu, pacientams šią dieną gali pradėti silpnėti kosulys.

Septynioliktoji–dvidešimt pirmoji diena. Uhano gyventojai vidutiniškai pasveiko ir buvo išrašyti iš ligoninės, arba mirė po 2,5–3 savaičių.

Devynioliktoji diena. Remiantis Uhano tyrimu, pacientai gali pastebėti, kad šią dieną išnyksta dusulys.

Dvidešimt septintoji diena. Kai kurie pacientai vis dar guli ligoninėje. Venžou pacientų vidutinė hospitalizacijos trukmė buvo 27 dienos.

Tai, kad pacientai palieka ligoninę, dar nereiškia, kad jų simptomai visiškai išnyksta. Kai kurie pacientai, prasirgę koronavirusu, mėnesių mėnesius jaučia simptomus, įskaitant krūtinės skausmą, dusulį, pykinimą, keistą širdies plakimą, skonio ir kvapo praradimą.

REKLAMA

Žmones, kurie sirgo, bet negulėjo ligoninėje, taip pat gali kamuoti užsitęsę simptomai. Liepos mėn. JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro tyrėjų ataskaita parodė, kad tarp beveik 300 simptomų turinčių pacientų, 35 proc. jų nesijautė gerai dar 2-3 savaites.

Pacientai, kurie po kelių savaičių pasijuto geriau, teigė, kad jų simptomai išnyko praėjus 4–8 dienoms po testavimo. Skonio ir kvapo praradimas paprastai išliko ilgiausiai – apie aštuonias dienas.