Sergant šia liga COVID-19 net 48 proc. dažniau baigiasi mirtimi: perspėja dėl daugelio lėtinių susirgimų užtaiso

„Norėjau įsidarbinti banke, bet man buvo pasakyta: „Nesusitvarkai su savo kūnu, tai kaip susitvarkysi su darbu“, – pasakojo labai apkūni moteris.

Istorija ne iš Lietuvos, bet panašių užuominų, teko girdėti, apkūnūs žmonės sulaukia ir mūsų šalyje. O užsienyje atliktų tyrimų bei apklausų rezultatai atskleidžia, kad apkūnieji dažniau atleidžiami iš darbo, jiems mokamas mažesnis atlyginimas nei kitiems, turintiems tuos pačius sugebėjimus ir išsilavinimą, net gydytojai skiria jiems mažiau laiko ir siūlo mažiau prevencinių paslaugų.

Pasiguosti kompanijos „Novo Nordisk“ spaudos konferencijoje dalyvavusi moteris galėjo nebent tuo, kad tokių kaip ji – milijonai. Ir „tvarkytis“ su svoriu bent jau didžioji jų dalis mėgino ne vieną kartą: išbandė įvairias dietas, sportavo ir pan. Rezultatas dažniausiai būdavo panašus – numesti kilogramai netrukus vėl sugrįždavo.

Aštuonios pasaulio šalys pripažino, kad nutukimas – lėtinė liga

Skaičiuojama, kad pasaulyje gyvena apie 650 mln. nutukimu sergančių žmonių, 124 mln. – vaikų ir paauglių. Nors dažniausias patarimas, kurį jie girdi – mažiau valgyk ir daugiau judėk, įrodyta, kad 70 proc. nutukimo atvejų nulemia genetika, šeimos istorija. Studijos atskleidė: identiškų dvynių kūno sudėjimas paprastai išlieka vienodas, nepaisant gyvenimo būdo, o įvaikintų vaikų kūno masės indeksas būna toks kaip biologinių tėvų, o ne įtėvių. Todėl tvirtinti, kad apkūnieji – patys dėl to kalti, ne visada būtų teisinga, rašoma pranešime spaudai.

Nutukimas – ir rimta ekonominė problema, kasmet kainuojanti apie 2 trln. JAV dolerių.

Nepaisant šių įspūdingų skaičius, tik aštuonios pasaulio šalys (Kanada, Vokietija, Italija, Portugalija, Brazilija, Izraelis, Jungtinė Karalystė, Olandija) oficialiai pripažįsta, kad nutukimas – lėtinė liga. Kokia oficiali nuomonė, tokios laikosi ir patys apkūnieji – mažiau nei 10 proc. jų pripažįsta, kad yra nutukę, ir kad tai – liga. Ir nieko keisto, nes trys iš keturių bendrosios praktikos gydytojų yra įsitikinę, kad svorio reguliavimas – paties paciento atsakomybė.

Tad tik 65 mln. iš tų minėtų 650 mln. nutukimu sergančių žmonių pripažįsta, kad serga bei norėtų gydytis, ir tik mažiau nei 2 proc. (12 mln.) yra gydomi vaistais.

„Mūsų tikslas – siekti, kad nutukimu sergantys žmonės gautų jiems reikalingą priežiūrą ir gydymą, kad jie suprastų problemą ir ieškotų gydymo. Norime, kad nutukimas nebūtų stigmatizuojamas, kad jis būtų suvokiamas kaip liga“, – sakė spaudos konferencijoje Camilla Sylvest, kompanijos „Novo Nordisk“ viceprezidentė.

Nutukimas – daugelio ligų priežastis

Kalbėti apie nutukimą skatina ne tik virš jo tvyranti stigma, ne tik patyčios, nuo vaikystės lydinčios apkūniuosius. Jei pagrindinė problema būtų tik išvaizda, į tai nevertėtų kreipti daug dėmesio. Tačiau kur kas daugiau rūpesčių nutukimas kelia sveikatai, grasindamas įvairiomis ligomis: antrojo tipo cukrinis diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis, kai kuriais vėžiniais susirgimais (pavyzdžiui, krūties, kiaušidžių, prostatos, kepenų, tulžies pūslės, inkstų ir storosios žarnos vėžys), raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais. Šių ligų rizika didėja, didėjant kūno masės indeksui (KMI).

Vaikystės nutukimas gresia didesne nutukimo, priešlaikinės mirties ar negalios tikimybe suaugusiajam. Ir ne tik – nuo nutukimo kenčiantiems vaikams kyla kvėpavimo sunkumų, padidėja kaulų lūžių, hipertenzijos, ankstyvų širdies ir kraujagyslių ligų rizika.

Diabetui gydyti skirtas vaistas – efektyvi priemonė nuo nutukimo

Kompanijai „Novo Nordisk” gerai žinoma nutukimu sergančių žmonių situacija ir galimos problemos, nes ji jau šimtą metų gamina insuliną, iki šiol naudojamą cukriniam diabetui gydyti – dauguma sergančiųjų antrojo tipo diabetu turi antsvorį ar nutukimą. Toks derinys itin pavojingas ir lemia didesnę širdies bei kraujagyslių ligų, inkstų ligų, vėžio, retinopatijos, depresijos tikimybę.

Suprantama, per šimtmetį diabeto gydymas gerokai pasikeitė ir patobulėjo. Pavyzdžiui, antrojo tipo cukrinio diabeto gydymas jau apima ne tik cukraus kiekio kraujyje kontrolę. Pradėjus taikyti GLP-1 agonistus (GLP-1, angl. glucagon like peptide-1, liet. į gliukagoną panašus peptidas-1) ar SGLT-2 inhibitorius, gydymo efektyvumo spektras gerokai prasiplėtė. GLP-1 grupės vaistai sumažina cukraus kiekį kraujyje, padidindami natūralią insulino sekreciją, kartu sumažindami apetitą ir suvartojamo maisto kiekį. Be to įrodyta, kad GLP-1 agonistai turi teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai, kasos bei kepenų veiklai, lėtina išeminės širdies ligos progresavimą, normalizuoja kraujospūdį.

GLP-1 grupės vaistai yra sintetinė natūraliai žmogaus organizme esančio hormono inkretino versija. Jis veikia apetito centrus smegenyse skatindamas sotumo jausmą. Ši jo savybė, atrodo, gali pasitarnauti nutukimui gydyti.

Minėto vaisto efektyvumas įrodytas klinikiniu tyrimu, kuriame dalyvavo apie 2000 nutukimu sergančių suaugusių iš 16 pasaulio šalių. Jie vaistą vartojo kas savaitę. Tyrime taip pat dalyvavo ir kontrolinė grupė, kuriai buvo skirtas placebas. Abiejų grupių dalyviai turėjo laikytis dietos ir sportuoti – t. y. taikytos priemonės, skatinančios svorio kritimą. Po 68 tyrimo savaičių placebo grupės tyrimo dalyviai džiaugėsi 2,5–5 proc. sumažėjusiu kūno svoriu. Vaistą vartojusiųjų grupėje šis skaičius buvo kur kas įspūdingesnis – vidutiniškai jie neteko 15 proc. svorio. Padedant dabar rinkoje esantiems vaistams pavykdavo atsikratyti 5–10 proc. kūno masės, taigi naujojo vaisto efektyvumas – akivaizdus. Tyrimą atlikusių mokslininkų teigimu, tikėtina, kad pacientams naująjį vaistą reikėtų vartoti visą gyvenimą, jog numestas svoris nesugrįžtų.

Ir tai dar ne viskas. Kito panašaus klinikinio tyrimo rezultatai rodo, kad šio ir kito eksperimentinio kompanijos vaisto derinys per metus gali padėti numesti net 25 proc. svorio. Iki šiol tokių rezultatų pavykdavo pasiekti tik taikant bariatrinę chirurgiją.

Spaudos konferencijoje kalbėję ekspertai įžvelgė dar vieną teigiamą šių klinikinių tyrimų rezultatą – jie keičia visuomenės požiūrį į nutukimu sergančius ir viršsvorio turinčius žmones. Gydytojai, pacientai ir visuomenė pradeda suprasti, kad nutukimas – lėtinė liga, kuriai gydyti labai tinka šie nauji vaistai, padedantys efektyviai mažinti svorį.