Sėklidžių vėžiu Justas susirgo vos 19-os: vyras beveik nejuto jokių simptomų

Gydytojai urologai atkreipia dėmesį, kad vaisingumas po gydymo gali ir neatsistatyti. O štai užšaldžius paciento spermą, ją vėliau galima panaudoti pagalbiniam apvaisinimui.

Sėklidžių vėžiu susirgo vos 19-os

20-metis Justas pirmuosius sėklidžių vėžio simptomus pajuto būdamas dar 19-os. Jaunas vaikinas sako iškart pas gydytoją neskubėjęs. „Jutau nedidelius simptomus – minimalų skausmą. Diagnozę – kad sergu sėklidžių vėžiu – sužinojau apsilankęs pas gydytoją pasitikrinti. Iš pradžių gydytojas įtarė, kad tai viso labo cista. Tačiau paaiškėjo, kad man – sėklidžių vėžys“, – pasakoja Justas. Jaunas vaikinas sako į diagnozę reagavęs ramiai.

„Nelabai ir reagavau. Pamaniau, kad man nepasisekė ir tiek“, – prisimena Justas. Jaunuolio gydymas truko pusmetį, jam buvo atliktos dvi operacijos, taikytas gydymas chemoterapija. Šiuo metu Justas sako besijaučiantis gana gerai, tik kartais jaučia silpnumą. Vaikinas sako esantis dėkingas Nacionalinio vėžio instituto, kuriame ir gydėsi, medikams. Šiuo metu Justui reikia kas tris mėnesius tikrintis profilaktiškai.

REKLAMA

Sėklidžių vėžys tiesiogiai susijęs su nevaisingumo rizika, todėl Justas nusprendė užšaldyti savo spermą. „Kadangi esu dar labai jaunas, susilaukti vaikų kol kas nenoriu. Bet sakau: o kas bus po kelerių metų? Todėl dėl viso pikto nutariau užšaldyti savo spermą“, – apie pasirinkimą pasakoja dvidešimtmetis.

Justas taip pat ragina kitus vyrus nelikti abejingiems savo sveikatai – ypač tuos, kurie yra jauni ir laiko vizitui pas gydytoją laiko neranda. „Trumpas pasitikrinimas tikrai nepakenks“, – sako jaunuolis.

Kadangi susirgo iškart po mokyklos, dirbti Justas neturėjo kada. Šiandien vaikinas tikisi, kad jau netrukus galės pradėti dirbti technikos priežiūros specialistu.

Galimybė išsaugoti vaisingumą – užšaldant spermą

Anot Nacionalinio vėžio instituto Onkourologijos skyriaus gydytojo urologo dr. Mariaus Kinčiaus, kadangi sėklidžių vėžys yra daugiausia jaunų vyrų liga, kuri turi įtakos nevaisingumui, sužinojus diagnozę vertėtų pagalvoti apie spermos užšaldymą.

REKLAMA

REKLAMA

„Vyrų, sergančių sėklidžių vėžiu vaisingumas yra prastesnis nei nesergančių šia liga. Sėklidžių vėžys neigiamai veikia spermatozoidų brendimą, maždaug ketvirtadalio, sėklidžių vėžiu sergančių pacientų spermoje nerandama spermatozoidų. Kas antram pacientui spermoje randami pakitimai. Jei gydant ligą yra pašalinama viena sėklidė, vaisingumas dar labiau nukenčia. Chemoterapija ir spindulinė terapija gali dar labiau pagilinti vaisingumo problemą. Tiesa, po chemoterapijos praėjus 3–5 metams, vaisingumas gali pradėti atsistatyti.

Tačiau spermatozoidų natūraliam moters apvaisinimui gali neužtekti. Todėl vyrams prieš sėklidės šalinimo operaciją rekomenduojama užšaldyti savo spermą. Jei to padaryti nepavyksta prieš operaciją – tuomet užšaldyti reikėtų prieš chemoterapiją ar spindulinę terapiją. Ateityje užšaldytą spermą galima panaudoti pagalbiniam apvaisinimui. Be to, jei vyrui pašalinama viena sėklidė, organizme gali smarkiai kristi testosterono lygis. Nustačius jo trūkumą, vyrams gali būti skiriama pakaitinė testosterono terapija“, – pasakoja dr. M. Kinčius.

REKLAMA

REKLAMA

Gydytojas urologas taip pat atkreipia dėmesį, kad vienos ar abejų sėklidžių netekusiems vyrams galima implantuoti sėklidžių protezus. „Vyrams, ypač jauniems, kurie nori konfidencialumo, nenori, kad kiti pastebėtų, jog šie neturi vienos ar abiejų sėklidžių, galima implantuoti sėklidžių protezus. Lietuvoje jie nėra kompensuojami. Implantavimą galima atlikti tiek vienmomentiškai, t.y., operuojant naviką, implantuojamas ir protezas, tiek vėliau“, – pasakoja dr. M. Kinčius.

Sėklidžių vėžiu dažniausiai serga jauni vyrai

Sėklidžių vėžiu paprastai serga jauni vyrai – dauguma pacientų yra 15–44 m. amžiaus. Per metus Lietuvoje šia liga vidutiniškai suserga apie 40 vyrų, pasaulyje – daugiau nei 8400. Sėklidžių vėžys sudaro apie 1 proc. visų vyrų onkologinių susirgimų. Beveik 400 pasaulyje vyrų kasmet miršta nuo šios ligos. Lietuvoje mirtingumas nuo šios ligos išaugo: nuo 2 iki 3,5 atvejų 100 tūkst. vyrų.

Anot dr. M. Kinčiaus, todėl labai svarbu nenumoti ranka į galimus šios ligos simptomus. „Sėklidžių vėžiui būdingi mazgeliai vienoje ar abejose sėklidėse, sukietėjimai. Galimas neskausmingas sėklidės padidėjimas. Jei vyras pastebėjo panašių simptomų, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją urologą“, – pasakoja dr. M. Kinčius. Tiesa, šio vėžio simptomus neretai galima supainioti ir su kitomis neonkologinėmis sėklidžių ligomis. Todėl kilus įtarimams vizitas pas gydytoją – būtinas.

REKLAMA

REKLAMA

Sėklidžių vėžys diagnozuojamas atliekant paciento apžiūrą, remiantis echoskopijos, kompiuterinės tomografijos ir kraujo tyrimų rezultatais. „Jei aptinkamas piktybinis darinys, sėklidė yra šalinama, tiriama histologiškai – patvirtinama ligos forma. Priklausomai nuo vėžio stadijos, ligos išplitimo, pacientui papildomai gali būti reikalingas gydymas chemoterapija ar spinduline terapija“, – pasakoja dr. M. Kinčius.

Sėklidžių savityra – žingsnis į ankstyvąją diagnostiką

Gydytojas urologas pabrėžia, kad vienas iš būdų laiku pastebėti pokyčius kūne yra sėklidžių savityra. „Prie ankstyvosios diagnostikos gali prisidėti kiekvienas vyras, kuris kartą per mėnesį ar du atlieka sėklidžių apčiuopą. Atlikti sėklidžių savityrą turėtų būti įprantama jau nuo pat paauglystės. Tai kelias minutes užtrunkanti procedūra, geriausiai, pasirinkti pirmą mėnesio dieną ar kitą skaičių, kurį lengviau atsimenate.

Reguliariai atlikdamas sėklidžių savityrą, paauglys ar vyras žino, kaip atrodo sveikos sėklidės. Taigi, lengvai pastebės, jei jose atsiras kokių nors pokyčių. Geriausia savityrą atlikti iškart po vonios ar dušo, kai kapšelis nuo šilumos atsipalaidavęs. Abi sėklides rekomenduojama apčiuopti vienu metu, švelniai ridinėjant jas tarp nykščio ir kitų rankos pirštų – sveikų sėklidžių konsistencija standi, paviršius slidus, lygus. Normalu, jei viena sėklidė šiek tiek didesnė už kitą ir guli šiek tiek žemiau nei kita“, – aiškina dr. M. Kinčius.

REKLAMA

REKLAMA

Trys žingsniai atlikti sėklidžių savityrą:

• Pirmiausia užčiuopiamas sėklidės priedelis, kuris randasi sėklidės viršuje. Jis jaučiamas kaip pailga slidi kremzlė.

• Toliau surandamas sėklinis virželis, kuris kyla aukštyn nuo sėklidės ir jaučiamas kaip standus, tolygus vamzdelis.

• Galiausiai užčiuopiama pati sėklidė, kuri yra vidutinio kietumo, lygiu paviršiumi, kiaušinio formos. Tokiu būdu ištiriamos abi sėklidės. Suradę kokius nors pakitimus (mazgelius, sukietėjimus, sėklidės padidėjimą ar kt.) arba ką nors įtardami – būtinai kreipkitės į gydytoją urologą.