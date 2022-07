Kilnus kauniečio artimųjų poelgis – suteiks galimybę pasveikti net 6 žmonėms

Liepos 1-ąją LSMUL Kauno klinikose buvo užregistruotas efektyvus donoras, praneša Nacionalinis transplantacijos biuras (NTB) prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Tai – jau 25 efektyvus organų donoras šiais metais.

Atlikus visus reikalingus tyrimus medikai nustatė, kad šis donoras gali padėti net šešiems žmonėms. Organų transplantacijai tiko mirusiojo širdis, abu inkstai, ragenos ir kepenys. Širdies ir kepenų transplantacijos išgelbės recipientų gyvybes, inkstų – pagerins gyvenimo kokybę ir išvaduos pacientus iš nuolatinių dializių, o ragenų – leis vėl išvysti dienos šviesą.

Širdies bei inkstų transplantacijos atliktos LSMUL Kauno klinikose. Donoro ragenos perduotos Audinių bankui.

Kepenų persodinimas buvo atliktas Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose nepilnamečiui asmeniui.

Potencialiai vienas donoras gali padėti mažiausiai septyniems žmonėms, tačiau tokie atvejai, kai transplantacijoms tinkami visi donoro organai, yra gana reti.

Ribotas transplantacijų laikas

Kauno klinikų transplantacijos centro, Organų transplantacijos koordinavimo centro gydytojai bei Nacionalinio transplantacijos biuro koordinatoriai savo kilnų darbą atlieka ištisus metus – budi ir savaitgaliais, ir švenčių dienomis. Gydytojai yra pasiruošę bet kuriuo paros metu atlikti organų eksplantacijas iš efektyvaus organų donoro bei transplantuoti juos laukiantiems recipientams.

Apie galimybę donuoti mirusiojo organus sergantiems žmonėms yra pradedama kalbėti tik tais atvejai, kai reanimacijoje žmogui yra konstatuojama smegenų mirtis arba sustojusi širdis. Įvairių medicininių aparatų ir vaistų dėka kiti organai kurį laiką dar funkcionuoja, todėl yra galimybė įgyvendinti transplantacijos procesą. Apie tai donorinė ligoninė informuoja NTB. Transplantacijų koordinatoriams mirusįjį užregistravus kaip potencialių donorą yra atliekami įvairūs kraujo tyrimai, kuriais siekiama išsiaiškinti, kurie donoro organai ir (ar) audiniai yra tinkami transplantacijai.

Kitas labai svarbus etapas – pokalbis su artimaisiais, tik nuo jų priklauso ar organų donorystės ir transplantacijos procesai galės tęstis toliau. Šiuo metu Lietuvoje artimųjų prieštaravimai sudaro apie 22 proc.

Artimiesiems sutikus padovanoti organus ir gavus kraujo tyrimų rezultatus – pradedama komunikacija su potencialiais recipientais. Per gana trumpą laiką jie turi apsispręsti ar galės atvykti transplantacijai į Kauno arba Santaros klinikas. Atvykus jiems taip pat yra atliekami įvairūs tyrimai, siekiant įvertinti ar donoro organas tikrai jiems tinka. Tiems žmonėms, kuriems tinka donuojamas organas, dar tą pačią dieną atliekama transplantacija, nes transplantacijai paruošti organai gyvybingi išlieka ribotą laiką. Širdį reikia transplantuoti per maždaug 5 valandas, kepenis – per 8-12 valandų, o inkstus būtina persodinti per maždaug 12 valandų.

Antros galimybės laukia šimtai žmonių

Organai gali susirgti ir nusilpti dėl įvairių ligų sukeliamų komplikacijų, traumų, apsinuodijimų ar avarijų. Nuo to nė vienas nėra apsaugotas – nei suaugusieji, nei vaikai. Tuomet tik nuo gerų žmonių valios priklauso, kada sunkiai susirgę vėl galės mėgautis visais gyvenimo teikiamais džiaugsmais. Šiuo metu Lietuvoje transplantacijos laukia 318 žmonių: 78 laukia inksto, 1 kasos-inksto komplekso, 34 širdies, 6 plaučių, 4 širdies-plaučių komplekso, 42 kepenų, 153 ragenų transplantacijos. Iš jų – 3 vaikai.

Išreikšti pritarimą organų donorystei galima užpildžius prašymą internetu ntb.lt svetainėje arba bet kurioje „Camelia“, „Eurovaistinės“ arba „Gintarinės vaistinės“ vaistinėje.