Išvykę atostogauti pamiršote savo vaistus? Patarė, ką daryti tokiu atveju

Jau per pirmąjį vasaros mėnesį šalies vaistinės skaičiuoja, kad kurortiniuose miesteliuose, pvz. Ignalinoje, Molėtuose, Druskininkuose bei šalies pajūryje klientų norinčių be recepto įsigyti jiems būtinų receptinių vaistų daugėja.

Receptiniai vaistai – tik su receptu

„Eurovaistinės” atstovė sako, kad kasmet vasaros sezoną kurortinių miestelių vaistinės sulaukia daugiau ne įprasta klientų. Didžioji dalis jų kreipiasi dėl saulės kosmetikos, priemonių nudegimui gydyti, vabzdžių įgėlimus malšinti bei simptominių vaistų: nuskausminamųjų, vaistų nuo peršalimo ir pan., bet didelė dalis klientų, atostogaudami pamiršta ir jiems išrašytus receptinius bei būtinus vartoti vaistus, o tada vaistininkas nebūtinai gali padėti, rašoma pranešime spaudai.

„Skubėjau ir pamiršau namuose“, – bene dažniausiai girdima frazė vaistinėje, kai klientai užsuka prašydami parduoti receptinius vaistus be galiojančio recepto. Vaistininkai tikrai supranta, kad tokios situacijos pasitaiko, bet vis dėl to padėti gali tikrai ne kaskart. Pagal LR įstatymus parduoti receptinių vaistų be recepto vaistininkas negali“, – primena vaistinių tinklo komunikacijos vadovė Rolanda Lipnevičiūtė.

Yra ir išimčių

Vis dėl to ji sako, kad išimtys yra taikomos kai kuriems receptiniams vaistams ir jaudintis nereikėtų sergantiems lėtinėmis ligomis, migrena ar pamiršusiems kontraceptikus:

„Farmacininkais gali parduoti receptinį vaistą be recepto, jei šis paskirtas pacientui diagnozuotai lėtinei ligai gydyti. E. sistemoje farmacininkas mato, kai tai nuolat vartojamas vaistas ir turi įstatymo numatyta teisę jį parduoti. Taip pat išimtis taikoma, jei pacientas to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo receptinį vaistinį preparatą vartojo paskutinius 3 mėnesius arba ilgiau“, – pasakoja R. Lipnevičiūtė.

Tokia pati taisyklė įstatymuose numatyta vartojantiems vaistinius preparatus ūmiems migrenos priepuoliams gydyti bei kontraceptinius vaistus. Juos namuose pamiršę žmonės taip pat gali įsigyti vaistinėse pasinaudodami anksčiau turėtu receptu.

Būtinas asmens dokumentas

Pašnekovė primena, kad tam, jog vaistininkas galėtų patikrinti, ar žmogus vartoja vaistus ir išduoti įstatymo išimtyje numatytus receptinius medikamentus, gyventojas turėtų pateikti asmens dokumentą:

„Vaistininkas gali išduoti medikamentus tik patikrinęs sistemoje, ar jie tikrai paskirti perkančiajam, todėl perkant receptinius vaistus būtina pateikti asmens dokumentą. Lygiai taip pat yra ir su užmirštais, bet galimais įsigyti vaistais. Farmacininkas juos parduos patikrinęs e. sveikatoje, paciento kompensuojamųjų vaistų pase, pacientui išrašytame 1 formos recepte ar kitoje valstybėje išrašytame recepte“, – apie vaistų išdavimo tvarką primena vaistinės atstovė.

Ką daryti, jei pamiršti vaistai nėra prie išimčių?

Vaistininkai tokiais atvejais pataria gyventojams iškart kreiptis į savo gydytoją telefonu arba į medikus mieste, kuriame atostogaujate. Gydytojai įvertinę būklę paskirs reikiamus medikamentus.