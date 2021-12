COVID-19 nusinešė virš 30-ies metų pasvalietės ir kretingiškio gyvybes: pasiskiepiję jie nebuvo

Kaip rodo atvirieji Statistikos departamento duomenys, gruodžio 3 d. koronavirusas pasiglemžė 30–39 m. amžiau Kretingos rajono gyventoją. Vyras pasiskiepijęs nebuvo.

Tą pačią dieną taip pat užgeso tai pačiai amžiaus grupei priklausiusios Pasvalio rajono gyventojos gyvybė. Moteris taip pat nebuvo vakcinuota.

Kaip portalą tv3.lt informavo Pasvalio ligoninės vadovas Rolandas Rastauskas, mirčių COVID-19 skyriuje po savaitgalio nebuvo fiksuota. Anot jo, greičiausiai pacientė galėjusi būti gydyta Respublikinėje Panevėžio ligoninėje.

REKLAMA

REKLAMA

Paklaustas, ar toks atvejis buvo fiksuotas gydymo įstaigoje, ligoninės atstovas spaudai Vytautas Riaubiškis teigė nesantis įgaliotas pateikti daugiau informacijos.

„Neturiu įgaliojimų, nes mirė vienas žmogus, tad šis faktas yra lengvai identifikuojamas, o tai jau asmeninių duomenų viešinimas“, –nurodė jis.

Iš viso nuo pandemijos pradžios mirė 45 žmonės, priklausę 30–39 m. amžiaus grupei, tik viena mirusioji buvo paskiepyta pilna vakcinacijos schema.

Primenama, kad į nepasiskiepijusių asmenų grupę Statistikos departamentas įtraukia tiek tie asmenys, kurie nėra pasiskiepiję, tiek tie, kurie gavo vieną skiepo dozę, tiek ir tie, kurie gavo abi skiepo dozes, bet nuo paskutiniojo skiepo suleidimo nepraėjo 14 d.

Per vakar – 15 mirčių

Praėjusią parą nustatyti 465 nauji COVID-19 atvejai, mirė 15 žmonių, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

REKLAMA

REKLAMA

Tai mažiausias naujų atvejų skaičius nuo rugsėjo pradžios – tuomet fiksuota pusketvirto šimto naujų užsikrėtimų. Be to, per praėjusią parą atliktų molekulinių (PGR) testų skaičius yra mažiausias nuo rugpjūčio pabaigos.

12 mirusiųjų buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai. Nuo COVID-19 praėjusią parą mirė šeši vyresni nei 80-ies metų žmonės, penki priklausė 70–79, du – 60–69 metų grupėms. Dar vienam mirusiajam buvo per 90-imt, kitam – per 50-imt metų.

Pilnai paskiepyti buvo du vyresni nei 70-ies ir vienas vyresnis nei 80-ies metų žmogus.

Iš beveik 6,9 tūkst. asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyta buvo 516. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama beveik 13 tūkst. mirčių.

Nuo pandemijos pradžios šia infekcine liga Lietuvoje susirgo 480 tūkst. gyventojų, o nuo jos mirė beveik 6,9 tūkst. žmonių.

Reanimacijose – 129 COVID-19 pacientai

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1344 COVID-19 sergantys pacientai – 70 daugiau, nei buvo prieš parą, 129 iš jų – reanimacijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 95 žmonės – panašiai tiek pat, kiek buvo prieš parą.

74 pacientams ligoninėse taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1115 žmonių.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų kiek sumažėjo ir siekia 853,1 atvejo. Tuo metu septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis išaugo ir siekia 11 procentų.

Šalyje praėjusią parą atlikta per 3,2 tūkst. molekulinių (PGR) ir 572 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso per vakar pasiskiepijo 2301 žmogus

Praėjusią parą 229 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepytas 2301 žmogus.

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta 1,88 mln. žmonių. Pilnai vakcinuota – 1,43 mln. gyventojų, dar beveik 357 tūkst. pilnai paskiepytųjų yra gavę ir sustiprinančiąją vakcinos dozę. Ją praėjusią parą gavo beveik 2 tūkst. žmonių.

Tarp pilnai paskiepytųjų Statistikos departamentas neįtraukia sustiprinančią dozę gavusių žmonių, jie skaičiuojami atskirai.

Šiuo metu koronavirusu tebeserga apie 19,5 tūkst. žmonių.