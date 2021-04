Žymioji EA šaudyklė „Apex Legends“ bandys užkariauti ir mobiliųjų žaidimų rinką

Pranešime skelbiama, jog „Apex Legends Mobile“ beta testas turėtų pasirodyti jau šį mėnesį. Pasak pranešimų, žaidimas savo mechanika bus panašus į PC protėvį.

„Apex Legends“ žaidimo direktoriaus Chado Grenierio teigimu, Indija ir Filipinai bus pirmieji regionai, galėsiantys išbandyti naująjį žaidimą. Tikimasi, jog pirmasis beta testas iš minėtų regionų sutrauks kelis tūkstančius žaidėjų.

Apex Legends Mobile is a "new game", but "true to the original:



🔸 Designed for touch screens

🔸 Free to play

🔸 No cross-play with PC / Console

🔸 Has it's own battle pass, with unique content. pic.twitter.com/Urqoi1PjlA