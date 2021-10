Žydrūnas Ilgauskas įtrauktas į Klivlando miesto sporto šlovės muziejų

Ž. Ilgauską „Cavaliers“ pašaukė 20-ąjį 1996-ųjų NBA naujokų biržoje ir 12 sezonų rungtyniavo Klivlande, vidutiniškai pelnydamas 13,8 taško, atkovodamas 7,7 kamuolio ir blokavęs 1,7 metimo per tuometines komandos rekordines 771 rungtynes.

„Centras“ du kartus buvo NBA „Visų žvaigždžių“ pagrindinių rungtynių dalyvis (2003, 2005 m.), Klivlando 60-ies pergalių komandų narys (2008–2009 m.; 2009–2010 m.) ir šešis kartus varžėsi atkrintamosiose.

