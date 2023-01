Žuvo garsus JAV lenktynininkas ir kaskadininkas Kenas Blockas

Pasak pranešimų, šis per incidentą užkrito ant vyro ir jį prispaudė.

„Mr. Blockas važinėjo su grupe, bet incidento metu buvo vienas. Užjaučiame šeimo narius ir draugus dėl šio tragiško incidento“, – rašoma policijos pranešime.

Taip pat priduriama, kad dėl patirtų sužalojimų vyras mirė vietoje.

55-erių K. Blockas buvo garsus JAV lenktyninkas, Amerikos ralio čempionas, socialinių tinklų žvaigždė, kaskadininkas ir garsaus prekės ženklo „DC Shoes“ vienas iš įkūrėjų.

K. Blockas buvo vienas garsiausių ralio automobilių vairuotojų pasaulyje. Vyras autosporto pasaulyje žinomas bemaž dvidešimt metų.

We are saddened to learn of the passing of popular rally car driver Ken Block earlier today. ❤️#9WWOS pic.twitter.com/gvCpIDiJQv