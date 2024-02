Žiniasklaida: Kylianas Mbappe vasarą persikels į „Real“ klubą

Tiesa, panašios kalbos sklandė jau kurį laiką ir buvo kalbama, kad K. Mbappe informavo klubo vadovus, jog vasarą paliks Paryžių kaip laisvasis agentas.

BBC skelbia, kad nors kontraktas dar nepasirašytas, tačiau futbolininkas su Ispanijos klubu susitarė dėl prisijungimo šią vasarą.

Persikėlęs į Ispanijos klubą prancūzas turėtų pasirašyti penkerių metų sutartį ir uždirbti 15 mln. eurų per sezoną. Taip pat įvyktu susitarimas ir dėl papildomų 150 mln. eurų, kurie per penkerius metus būtų išmokami už teises į jo atvaizdą.

He is set to sign a five-year deal, earning €15m a season, plus a €150m signing-on bonus to be paid over five years.#BBCFootball pic.twitter.com/wmKOGG6e5m