15min.lt sporto žurnalistas Rokas Pakėnas praneša, kad 30 metų 213 cm ūgio vidurio puolėjas tapo Tokijo „Alvark“ klubo nariu, prie kurios vairo stovi Dainius Adomaitis.

Pasak pranešimų, parašai ant sutarties jau sudėti.

„Panathinaikos“ gretose Eurolygoje A.Gudaitis per vidutiniškai 17 minučių fiksavo 7,5 taško ir 3,7 atkovoto kamuolio vidurkius.

