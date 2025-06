Žiemelis: „Wolves“ krepšininkai gavo rekordines algas ir suteikė impulsą Lietuvos klubams

Jis rašė, kad per kelerius „Wolves“ egzistavimo metus daug kas iš to gavo naudos ir pabaigoje užsiminė, kad sugrįš.

Pateikiame G. Žiemelio įrašą:

„Wolves“ nesėkmė – šokas? Sportine prasme taip. Bet yra daug, kas iš to laimėjo, tai yra nuostabu ir dalis evoliucijos. Potencialūs rinktinės nariai, dalis lietuvių gavo tokias algas, kurių kiti klubai jiems negalėjo mokėti Lietuvoje, jie grįžo ir žaidė tėvynėje. „Rytas“ mobilizavo fanus dėl Vilniaus derbio, LKL sulaukė rekordinio matomumo, „Žalgiris“ gavo pasipriešinimą LKL prieš Eurolygos kovas, kitoms komandoms padėjo pakelti žaidėjų kontraktus kitiems sezonams. Į krepšinį buvo įtraukta daug iki tol juo nesidominčių žmonių – „parketiniai fanai“ ir t.t. O kas blogai su tuo?

Toliau, apie krachą ir pabaigą: aš vadovaujuosi devizu, nėra visiškos pradžios ir pabaigos. Komandos kūrimas 2022 m. vijosi žingsnius, kuriuos reikėjo padaryti keliomis akimirkomis anksčiau. Per šiuos trejus metus pats Europos krepšinio žemėlapis labai keitėsi, apie tai ne kartą kalbėjau ir tai dar pasunkino situaciją. Žaidėjų rinka labai išsausėjo ir dar visiškai nėra aišku, kaip Europos krepšinis atrodys po 2026-ųjų.

Bet mes esame procese, atskleisiu paslaptį: „Basketball Holding Company“ priklauso prekės ženklai „European Basketball Association“, „International Basketball League“ ir dar daugybė kitų. Jie buvo dalis didelio projekto. Galima juoktis ir šaipytis, kai nežinai visų detalių, bet laikas parodys.

Užpilti purvo žiaupsnį, apdergti, heitinti – visa tai galima ir tai labai lietuviška. To, beje, nėra nei Dubajuje, nei dar, kur aš gyvenu. Laisvas protas ir laisvi žmonės neturi baimės, fobijų ir gebėjimų galvoti outside the box (liet. nestandartiškai). Tą bandžiau padaryti ir gal dar parodysime, o gal ir ne. Bet kadangi nuo pat pradžių reikėjo vytis nuvažiuojantį traukinį ir mikro sprendimus priimti čia ir dabar – smulkių vadybinių klaidelių padaryta tikrai daug. Būtų tai mano pagrindinė veikla – jų būtų mažiau, gal. Todėl reikia pauzės. Ją paėmiau.

Visus gerbiu ir visų atsiprašau, jei kažką įžeidžiau. O pabaigai, visada atsimenu žymaus filmo frazę: I'll be back.“