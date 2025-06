Thomas Frankas paskirtas „Tottenham“ vyriausiuoju treneriu

„Thomas turi sukaupęs didelį patirtį Anglijos futbole nuo tada, kai 2016 m. prisijungė prie „Brentford“. Per tą laiką jis padėjo tapti nuo „Championship“ iki „Premier“ lygoje įsitvirtinusios komandos, nuosekliai ir gerokai ilgą laiką viršydamas lūkesčius. Mes paskiriame vieną progresyviausių ir naujoviškiausių vyriausiųjų trenerių“, – skelbiama klubo pranešime.

Prie T. Franko „Tottenham“ komandoje taip pat prisijungs asistentai Justinas Cochrane‘as, Chrisas Haslamas, pirmos komandos analitikas Joe Newtonas, iš „Manchester United“ atvykęs asistentas Andreas Georgsonas.

Priminsime, jog Ange Postecoglou buvo atleistas praėjus vos 16 dienų po to, kai pastarasis padėjo komandai iškovoti UEFA Europos lygą. Visgi klubas finišavo vos septynioliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.

Pasak ESPN šaltinių, „Tottenham“ taip pat svarstė Marco Silva ir Andoni Iraola kandidatūras.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! 🤍