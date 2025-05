Žiaurus nokautas „UFC 315“: Marcas-Andre Barriaultas parbloškė Bruno Silvą, prireikė medikų pagalbos

Kova truko mažiau nei 1 min. 30 sek.. Ji baigėsi tuo, kad B. Silva be sąmonės griuvo ant grindų po smūgių serijos alkūnėmis, atliktos prie narvo krašto. Medikai nedelsdami puolė prie kovotojo, kuris nejudėjo, kol galiausiai atgavo sąmonę. Tuomet jis buvo paguldytas ant neštuvų ir nugabentas į vietos ligoninę tolesnei apžiūrai.

Pabaiga buvo tokia pat žiauri, kiek ir greita. M. Barriaultas, kovodamas prieš savo gimtosios šalies publiką, pasinaudojo klinču ir atliko du pitin skaudžius smūgius alkūnėmis, kurie parbloškė B. Silvą veidu žemyn.

Smūgių brutalumas buvo toks, kad net pats M. Barriaultas neslėpė sukrėtimo.

„Man dar vis eina šiurpas. Suvokiau, kad jis vis dar guli ant žemės praėjus kelioms minutėms. Tada pajutau, kad kažkas negerai“, – sakė M. Barriaultas.

Marc-André Barriault reacts to the emotional KO over Bruno Silva at #UFC315:



"I still have goosebumps. I realized he was still on the ground after a couple of minutes. Then I felt like something is wrong." pic.twitter.com/4CudABOcVD