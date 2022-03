„Žalgiris“ rugtynėse su „Rytu“ turės verstis be vieno iš savo lyderių

Žalgiriečių klubas paskelbė, kad įžaidėjas pasijuto blogai, tad mače Vilniuje ant parketo nepasirodys.

„Žalgirio“ gretose nebus ir kito įžaidėjo Manto Kalniečio, kuris vis dar tęsia reabilitacijos procesą.

L. Lekavičiaus netekis didelė kauniečiams, kadangi lietuvis yra vienas naudingiausių komandos žaidėjų.

LKL lygoje krepšininks per mačą vidutiniškai pelno 11,3 taško, atlieka 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka 14,1 naudingumo balo.

„Žalgirio“ ir „Ryto“ susitikimas Vilniuje šiandien prasidės 17.20 val.

Zalgiris will miss Lukas Lekavicius against Rytas tonight, as he stayed sick in Kaunas. pic.twitter.com/3EzpJYBdJV