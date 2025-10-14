„Žalgiris“ prieš „Crvena Zvezda“: ką verta žinoti prieš antradienio vakaro akistatą?

Visas „Žalgirio“ kovas Eurolygoje šį sezoną parodys TV3, o Go3 pakvies visoms turnyro rungtynėms.
Specialioje šio vakaro „GoŽalgiris“ laidoje Asta Žukaitė-Nalivaikienė ir sporto komentatorius Tautvydas Kubilius ne tik aptars abi komandas, jų tarpusavio istoriją bei įsimintiniausius momentus, bet ir papasakos apie neseniai prie „Crvena Zvezda“ prisijungusį Donatą Motiejūną.
Ką turime žinoti apie „Žalgirio“ ir „Crvena Zvezda“ istoriją?
Kaip pastebi Asta, kovodamas Belgrade, „Žalgiris“ visuomet sulaukia didžiulio susidomėjimo. O kai abu klubai čia susitiko pernai vasario mėnesį, tai buvo daugiausiai dėmesio pritraukusios rungtynės visame „Crvena Zvezda“ sezone.
„Nors jų arena talpina 20 tūkstančių žiūrovų, jie ten sugebėjo sutalpinti net 21 tūkstantį. Žmonės sėdėjo ir ant laiptų, ir ant praėjimų. Šios rungtynės visuomet kelia milžinišką ažiotažą, ir, manau, kad ši istorija peržengia sporto ribas. Kalbame apie du skirtingus sporto vertybių pasaulius tiek aikštėje, tiek ir už jos ribų“, – sako laidos „GoŽalgiris“ vedėja.
Asta primena, kad „Žalgiris“ varžovų komandą jau yra nugalėjęs 5 kartus iš eilės. „Paskutinį kartą sirgalių provokacijos buvo pačios bjauriausios, tačiau „Žalgiris“ nieko nepabūgo ir iškovojo vieną saldžiausių praėjusio sezono pergalių“, – sako Asta.
Tuo tarpu T. Kubilius primena, kad tokia priešprieša tarp klubų atsirado jau kur kas anksčiau – vos prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje.
„Beveik visų mačų metu tribūnose galima matyti perbrauktas NATO vėliavas, girdėti politines skanduotes, o prieš „Žalgirį“ visa tai yra perkeliama dar į kitą lygį. Praėjusį kartą buvo formuojama
ne tik Rusijos vėliava, bet ir skambėjo rusų karo daina „Katiuša“. Natūralu, kad kažko tokio galima laukti ir šiose rungtynėse. Tačiau, kaip minėjo Tomas Masiulis, žaidėjams svarbu nuo to atsiriboti ir susikoncentruoti į įvykius aikštėje. Pastaruoju metu „Žalgiris“ prieš šį varžovą skina pergales, tad belieka tikėtis, kad ši serija bus pratęsta“, – sako jis.
Naujas „Crvena Zvezda“ treneris ir prie komandos prisijungęs D. Motiejūnas
Tiesa, šįkart didžiausią ažiotažą kelia naujasis treneris Saša Obradovičius. Anot Astos, patys serbai sako, jog šis treneris grįžta namo, pas savo šeimą. Su naujuoju treneriu komanda tikisi naujo starto, kadangi sezono pradžia labai stipriai nuvylė sirgalius.
„Be to, ši komanda turi beribį biudžetą, kuris netgi nėra tiksliai atskleidžiamas. Kita vertus, „Crvena Zvezda“ kritikuojama dėl identiteto, vizijos ir idėjos trūkumo. Žaidėjai renkami pagal kainą ar statistiką, bet ne pagal tai, kaip jie tarpusavyje galėtų susiklijuoti, ir kokį krepšinį komanda norėtų demonstruoti“, – pastebi Asta.
Tuo tarpu lietuvius šios rungtynės turėtų sudominti ir dėl neseniai prie komandos prisijungusio D. Motiejūno.
T. Kubilius primena, kad Belgrado komandos startą aptemdžius Jasielio Rivero traumai, ekipa buvo priversta ieškoti pastiprinimo priekinėje linijoje.
„Donatas Motiejūnas atrodo visai tinkama opcija serbų klubui trumpose atkarpose. Lietuvis vis dar yra itin efektyvus žaidėjas puolime ir gali kelti grėsmę tiek žaisdamas „2 prieš 2“, tiek atakuodamas nugara į krepšį. Realu, kad būtent pastaroji savybė bus gana dažnai išnaudojama naujojo komandos trenerio. Priekinėje linijoje dar yra mobilus aukštaūgis Ebuka Izundu, tad toks tandemas atrodo puikiai vienas kitą papildantis“, – sako sporto komentatorius.
