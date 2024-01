„Žalgiris“ Ispanijoje laimėjo nervų karą – pasiekė pergalę prieš Valensijos ekipą

Nuo lapkričio 30 dienos žalgiriečiams tai pirmoji Eurolygos pergalė išvykoje.

Pirmuoju smuiku Kauno komandos gretose grojo Keenanas Evansas. Rungtynėse jis sumetė 24 taškus (1/3 dvit., 6/9 trit., 4/4 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė du kamuolius ir surinko 23 naudingumo balus. Šeši pataikyti tritaškiai yra naujas amerikiečio rekordas.

„Žalgiris“ mačo pradžioje buvo sukūręs atkarpą 6:0, tačiau tuo pačiu iškart atsakė ir arenos šeimininkai ir rezultatas po trijų minučių tapo lygus (6:6).

Prabėgus pusei kėlinio žalgiriečiai demonstravo gerą kovą ir po K. Evanso tolimo metimo persvara padidėjo iki 9 taškų (10:19).

L. Lekavičiaus taškai neleido šeimininkams stipriai priartėti ir po pirmo kėlinio rezultatas buvo 19:27.

Antrojo kėlinio pradžioje vieną iš dviejų baudų pataikė Rolandas Šmitas, o varžovai pridėjo tris taškus ir sumažino atotrūkį (24:28).

Po gražaus perdavimo kamuolį iš viršaus sugrūdo Laurynas Birutis ir vėl išvedė „Žalgirį“į priekį 9-iais taškais (30:39).

