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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Žalgiris-2“ pristatė sudėtį naujam sezonui

2026-09-18 19:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-18 19:20
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Kauno „Žalgirio-2“ komandoje artėjantį sezoną rungtyniaus Dovydas Jakštonis, Gabrielius Krivas, Dominykas Grunkis, Nojus Mištautas, Dominykas Urbonavičius, Titas Lavrinovič, Ignas Štombergas, Majus Bulanovas, Stenas Markusas Adamsonas, Martynas Barzdaitis, Emils Steckis, Kristupas Sabeckas ir Jokūbas Kukta.

(FIBA nuotr.)

Kauno „Žalgirio-2“ komandoje artėjantį sezoną rungtyniaus Dovydas Jakštonis, Gabrielius Krivas, Dominykas Grunkis, Nojus Mištautas, Dominykas Urbonavičius, Titas Lavrinovič, Ignas Štombergas, Majus Bulanovas, Stenas Markusas Adamsonas, Martynas Barzdaitis, Emils Steckis, Kristupas Sabeckas ir Jokūbas Kukta.

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Prie komandos vairo artėjantį sezoną stos Kaspars Vecvagars, o jam talkins Tadas Klimavičius.

18-metis 202 cm ūgio Jakštonis praėjusį sezoną rungtyniavo RKL pirmenybėse, tačiau taip pat atstovavo „Žalgiriui-2“ „URBO-NKL“ čempionate. Jame puolėjas sužaidė 14 rungtynių ir vidutiniškai pelnė po 0,3 taško bei atkovojo po 1,2 kamuolio.

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Prie Kauno ekipos prisijungė 18-metis Gabrielius Krivas. 205 cm ūgio aukštaūgis praėjusį sezoną atstovavo Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“ komandai RKL pirmenybėse, taip pat debiutavo pagrindinėje „Šiaulių“ ekipoje LKL čempionate.

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„Žalgirio-2“ komandoje lieka Dominykas Grunkis. 19-metis gynėjas praėjusį „URBO-NKL“ sezoną sužaidė 42 rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 10,2 taško, atkovojo po 2,6 kamuolio, atliko po 4,6 rezultatyvaus perdavimo bei rinko po 11,9 naudingumo balo.

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Kauno ekipoje taip pat lieka 18-metis Nojus Mištautas. 195 cm ūgio gynėjas praėjusį sezoną „URBO-NKL“ pirmenybėse sužaidė 9 rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 3,4 taško bei rinko po 3,1 naudingumo balo.

„Žalgirio-2“ marškinėlius ir toliau vilkės Dominykas Urbonavičius. 19-metis 194 cm ūgio gynėjas praėjusį sezoną sužaidė 42 „URBO-NKL“ rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 2,6 taško bei atkovojo po 1 kamuolį.

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Kauno komandoje lieka ir 20-metis Titas Lavrinovičius. 209 cm ūgio aukštaūgis praėjusį sezoną sužaidė 23 rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 1,1 taško bei atkovojo po 1 kamuolį.

Ekipai ir toliau atstovaus Ignas Štombergas. 18-metis 208 cm ūgio aukštaūgis praėjusį sezoną per 41 rungtynes vidutiniškai pelnė po 11,4 taško, atkovojo po 6,9 kamuolio ir rinko po 14,9 naudingumo balo.

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Kaune lieka ir Majus Bulanovas. 19-metis 195 cm ūgio krepšininkas praėjusį „URBO-NKL“ sezoną sužaidė 43 rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 13,6 taško, atkovojo po 2,5 kamuolio bei rinko po 9,3 naudingumo balo.

„Žalgirio-2“ sudėtyje išlieka ir Stenas Markusas Adamsonas. 18-metis estas praėjusį sezoną per 36 rungtynes vidutiniškai pelnė po 6,8 taško, atkovojo po 2,4 kamuolio bei atliko po 1,1 rezultatyvaus perdavimo.

Prie Kauno ekipos taip pat prisijungė praėjusį sezoną RKL pirmenybėse rungtyniavę Martynas Barzdaitis, Emils Steckis, Kristupas Sabeckas ir Jokūbas Kukta.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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