„Žalgirio“ treniruotėje – fiziniai testai krepšininkams: pasakė, kas svarbiausia prieš sezoną

Žalgiriečių laukė serija testų, kuriais trenerių štabas stengėsi prieš pasirengimo sezonui pradžią susirinkti visą esminę informaciją apie žaidėjų fizinę būklę.

„Jaučiuosi gerai. Tokie testai nukėlė į senesnes dienas karjeroje. Nekantrauju pradėti darbus aikštėje ir užbaigti visus testus. Judėti į priekį, – tvirtino T.Wallace‘as. – Teko bėgti ant bėgtakio, buvo tikrinamos mūsų galimybių ribos. Teko užsidėti kaukę ir kaip įmanoma greičiau bėgti. Visokie matavimai – kūno svoris, ūgis. Mobilumo įvertinimas. Visko po truputį.“

Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (13 nuotr.) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) +9 Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt) Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė (nuotr. zalgiris.lt)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pirmoji Kauno „Žalgirio“ treniruotė

Apie konkrečius fizinius testus, kuriuos atliko pasiruošimą naujajam sezonui jau pradėję žalgiriečiai, plačiau papasakojo ir biomechanikos specialistas Donatas Daublys, padėjęs ištirti krepšininkų fizinio pajėgumo ribas.

REKLAMA

REKLAMA

„Testavome žalgiriečius, jų fizinę būklę. Fizinis testavimas prasideda nuo pusiausvyros. Visų pirma, matuojame pusiausvyrą su nestabilia platforma. Tiriamasis žaidėjas turi stovėti tris kartus ant vienos ir kitos kojos. Vėliau gauname žaidėjų stabilumo indeksą. Tai – labai svarbu traumų prevencijai ir kūno koordinacijai. Kitas dalykas, ką darome – matuojame šuolio aukštį. Tam naudojame jėgos platformas. Iš jėgos platformų gauname jėgos duomenis. Disbalansą tarp kojų, šuolių aukštį, šuolio techniką ir panašius dalykus.

REKLAMA

Naudojame ir sugriebimo jėgos matuoklį. Pasižiūrime asimetriją tarp kairės ir dešinės rankų, jėgų disbalansą. Naudojame ir slėgio vidpažius, kurie turi slėgio sensorius. Iš to galime matyti padų spaudimo vietas, kurios gali būt per mažai ar per daug aktyvios. Bėgimo techniką. Paskutinis dalykas – „VO2 max“ – maksimalus deguonies suvartojimas. Kartu kombinuojamas su širdies ritmo matuokliu. Viskas atliekama ant bėgimo takelio. Tuo siekiama rasti žaidėjų ventiliacinius slenksčius, taip siekiant pagerinti fizinio aktyvumo ribas“, – tvirtino D.Daublys.

Žalgiriečiai, šiandien surengę pirmąją komandinę treniruotę, toliau tęs pasiruošimą sezonui. Jau rugsėjo 4 ir 8 d. komanda sužais pirmąsias draugiškas rungtynes, kurias tiesiogiai transliuos ir „Žalgiris Insider“. Rugsėjo 9-ąją „Žalgirio“ laukia kelionė į Turkiją, kur žalgiriečiai treniruosis ir dalyvaus draugiškame keturių komandų turnyre.