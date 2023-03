„Žalgirio“ kelyje Eurolygoje – kartą jau įveiktas Stambulo milžinas su puikiai pažįstamais veidais

Rungtynės šįvakar Stambule prasidės 19.45 val. Jas tiesiogiai transliuos TV3 Sport ir naujos kartos televizija „Go3“.

Pralaimėjimą paskutiniame Eurolygos ture namuose prieš „Ax Armani“ patyrę turkai, nepaisant to, yra geroje padėtyje ir šiuo metu turnyrinėje lentelėje žengia penkti. Jiems per likusius penkis turus užtenka iškovoti dvi pergales.

Tiesa, Eurolygoje jie pastaruoju metu per ketverias rungtynes suklupo tris sykius.

O žalgiriečiai yra dar aršesnėje kovoje dėl aštuntuko ir vietos klysti turi labai mažai. Priminsime, kad pirmąjį tarpusvio mačą Kaune praėjusių metų pabaigoje šeimininkai laimėjo 86:66.

„Kai beliko penkios rungtynės, dabar kiekvienos rungtynės svarbios tiek mums, tiek varžovui, kuris dar nėra tikras dėl savo padėties atkrintamosiose. „Fenerbahče“ matosi, kad bando reaguoti į pasekmes sezone, bando stiprintis. (...) Laukia sunkios varžybos išvykoje, jie irgi gausiai palaikomi savo fanų.

REKLAMA

Sakyčiau, jie labiau gynybinė komanda nei puolimo. Bus nelengva, bet kito kelio neturime, kovosim dėl pergalės“, – prieš rungtynes sakė Kazys Maksvytis.

REKLAMA

Papildymas ir stipriosios varžovų pusės

Rezultatyviaus Stambulo klubo gretose yra puikų sezoną žaidžiantis Jonathanas Motley (14,9 tšk.). Nedaug atsilieka serbas Marko Guduričius (13,1 tšk.) ir Scottie Wilbekinas (11,1 tšk.)

Labai patyrusi ir pavojinga trijulė, kuri gali varžovus baustu bet kurioje situacijoje, tiek lemiamu metu, tiek tempiant komandą sunkiu metu.

Tiesa, mače su kauniečiais pilnos trijulės nebus, nes dėl traumos rungtynes su „Žalgiriu“ S. Wilbekinas praleis.

REKLAMA

Buvęs žalgirietis Nigelis Hayesas Davisas po nelabai sėkmingo paskutiniojo sezono Barselonoje atrodo Stambule atrodo sau puikią vietą. Treneris juo itin pasitiki, o krepšininkas į tai atsako stabiliu žaidimu bei didele nauda komandai abejose aikštės pusėse.

Jis per mačą vidutiniškai pelno 9,5 taško. Itin svarbi bendro paveikso dalis Nickas Calathesas. Puikiai pažįstamas ir patyręs įžaidėjas gerai valdo komandą. Taip pat šiemet jis pagerinęs metimą iš toli (34,6 proc trit., 8 tšk. ir 5 rez. perd.)

REKLAMA

REKLAMA

Patyręs Eurolygos lapinas Dimitris Itoudis gerai sustatė komandą po nesėkmingų praėjusių metų.

Lyginant su žalgiriečiais, turkai pelno daugiau taškų (84,1 prieš 75,4 vid.), taip pat geriau atrodo gynyboje (80,7 prieš 77,5 praleisti taškai).

„Fenerbahče“ žaidžia protingą, sumanų krepšinį, puikiai išnaudoja fizines savo žaidėjų savybes. Turi daug vienas prieš vieną gebančių žaisti krepšininkų, kurie ir vieni gali nulemti mačo baigtį.

REKLAMA

Sudėtyje yra ir patyręs snaiperis Melihas Mahmutoglu (5,9 tšk., 42 prooc. trit. ) ar Dyshawnas Pierre'as (6,3 tšk.).

Prie viso kolektyvo neseniai prisijungė ir naujas veidas. Stambulo klubo gretas papildė gynėjas Tyleris Dorsey.

„Negalėčiau sakyti, kad jis kažkaip pakeitė komandą, tuo labiau, kad tik įsivažiavo į ritmą ir gavo čiurnos traumą. Kol kas tą, ką jis darė, tai išplėtė aikštę, mėtė tritaškius ir sudarė konkurenciją jų pagrindiniams lyderiams. Manau, kad jis kol kas nebuvo 100 proc. įėjęs į komandą“, – apie varžovų naujoką sakė K. Maksvytis.

REKLAMA

T. Dorsey per sužaistus tris mačus vidutiniškai renka 4,3 taško. Bet tai dar vienas ašrus, veržlus žaidėjas, su kuriuo teks tvarkytis žalgiriečių gynybai.

„Fenerbahče“ praktiškai pagal visus statistikos rodiklius lenkia kauniečius. Svečiams bus labai svarbu nesuteikti antrųjų šansų, nes šoklūs, fiziškai stiprūs Stambulo klubo žaidėjai, o ir ne tik aukštaūgiui, dažnai ima kamuolius varžovams nuo galvų.

Turkai geriau nei kauniečiai meta dvitaškius metimus (57,2 prieš 50,9 proc.). Tritaškius jie irgi svaido tikliau (37 ir 35,4 proc.)

REKLAMA

REKLAMA

Gynyba vienas prieš vieną, susikeitimo situacijos yra tie dalykai, kur žalgiriečiai turės rimtų problemų, su kurioms reikės tvarkytis. Svarbiu faktoriumi gali tapti „Žalgirio“ įžaidėjo I. Tayloro rodomas žaidimas.

Traumų kamuojamas komandos naujokas nežaidė savaitgalio LKL mače ir praėjusią savaitę Eurolygoje, bet dabar jau turėtų būti pasirengęs. Jo itin trūko praėjusio turo mače.

„Neblogai. Jis jau teoriškai galėjo dalyvauti ir rungtynėse su „Neptūnu“, bet buvo nepilnai pasiruošęs ir nusprendėme nerizikuoti. Bandėme grąžinti jį į formą per treniruotes, per nekontaktinį krepšinį, pratimus. Tikimės, kad tas darbas nenueis veltui, o koks jis mums svarbus matėme per dvigubą savaitę, kai jis žaidė“, – apie I. Tayloro būklę sakė K. Maksvytis.

REKLAMA

Jo veržluma ir iniciatyvumas būti stipri paspirtis svečiams.

Stambulo ekipos pirmos linijos žaidėjai yra itin atletiški, tad, pavyzdžiui, Lukas Lekavičius gali turėtų didelių bėdų. Žalgiriečiams bus svarbu atsakyti tokiu pat fiziškumu ir demonstruoti solidų pataikymą iš toli.

Stambule žaisti visada sunku. Triukšmingi turkų sirgaliai geras emocijų užtaisas šeimininkams, nuolatinį spaudimą gauna ir teisėjai. „Žalgirio“ lauka sunkios rungtynės. Stebint varžovus, žalgiriečiai ryškesnių pranašumų tiesiog neturi.

REKLAMA

„Žalgiris“ pirmajame komandų mače demonstravo labai solidų žaidimą vedamas emocijos, kadangi būtent tada traumą, dėl kurios šiame sezone jau nebežais, patyrė žalgiriečių lyderis Keenans Evansas.

Dabar situacija kiek kita ir apskritai žalgiriečiams nėra kur klysti. Per penkerias rungtynes suklupti galima kartą. Stambule laukia sunkus mačas prieš pajėgų varžovą, bet dabar jau atėjo lemiamų kovų metas.