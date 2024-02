„Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas – apie KMT, pasikeitusį „Žalgirio“ žaidimą ir grįžimą į rinktinę

Prieš laukiančias kovas finalo ketverte „Žalgirio“ kapitonas susitiko su „Žalgiris Insider“ Klubo prenumeratos plano nariais, bendravo su jais ir pasakojo apie šio sezono įspūdžius.

„Kai turi šansą kovoti dėl titulo, papildomos motyvacijos nereikia. Vyresniems žaidėjams atsakomybė didesnė, pasiruošimas būna didesnis, kreipi didesnį dėmesį į detales ruošiantis taurės turnyrui, – kalbėjo kapitonas. – Pasiruošimas nėra kažkoks išskirtinis. Ruošiamės „Šiauliams“, nes žaisime pirmąsias rungtynes su jais. Toliau dairytis – nelaba būtų ir logiška, sveika. Ruošiamės „Šiauliams“. Treneris turi savo idėjų, kurias bandysime įgyvendinti aikštėje.“

Nuo sausio 1-osios prie „Žalgirio“ vairo stojo vyriausiasis treneris Andrea Trinchieri. Su naujuoju specialistu komanda iškovojo 6 pergales Eurolygoje per 9 rungtynių atkarpą.

Vertindamas pasikeitusį komandos žaidimą, E.Ulanovas išskyrė didesnį agresyvumą gynyboje ir greičiau aikštėje priimamus sprendimus.

„Su trenerio pasikeitimu, mano nuomone, atsirado psichologinis pastūmėjimas. Kalbant apie žaidimą, pradėjome agresyviau žaisti ties pražangos riba. Greitai įeiname į „bonusą“. Kartais nuo to kenčiame ir varžovai meta daug baudų metimų, bet tas agresyvumo lygis yra ūgtelėjęs tikrai. Dėl to atsiranda ir tie perimti kamuoliai. Gynyboje yra didesnė agresija ir treneris labai akcentavo šiuos dalykus. Kitas dalykas – pradėjome žaisti greičiau, ne tiek statiškai, daugiau juda kamuolys. Kiekvienam žaidėjui būnant aikštėje žaisti maloniau, kai per ataką pora kartų palieti kamuolį ir gali priimti sprendimą, nebūtinai mesti, kažkokį tęsinį padaryti. Maloniau yra žaisti“, – pasakojo puolėjas.

Žalgiriečiai Eurolygoje pajudėjo iš turnyro lentelės apačios į zoną, nuo kurios nebetoli ir įkrintamųjų teritorijoje esantys varžovai. Tiesa, be kovų Eurolygoje žalgiriečiams teks pabūti tris savaites, kadangi turnyre vyks pertrauka vykstant taurių turnyrams ir FIBA Europos čempionato atrankos langui.

Komandos kapitonas bandė įvertinti, ar tokia pertrauka gerą bangą pagavusiai komandai ateina laiku.

„Sunku pasakyti. Kas važiuosime į langą, grįšime tik antradienį, o tada jau penktadienį žaisime su „Olympiacos“. Turėsime dvi treniruotes, kas liks kiti, turės daugiau treniruočių, ar tai pasiteisins, kaip žais kitos komandos… Nieko negali žinoti, gerai pasakė mūsų treneris – šitos patirties dar niekas neturėjo, vertinti labai sunku, kam tai išeis į naudą, o kam pakenks“, – teigė E.Ulanovas.

Per pertrauką be kovų Eurolygoje E.Ulanovas prisijungs ir prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kovosiančios 2025 m. Europos čempionato atrankos turnyro lange. Krepšininkas pasakojo, kad dar tikrai nebuvo planavęs užbaigti karjeros nacionalinėje ekipoje ir yra laimingas prie jos vėl prisijungdamas.

„Sulaukdavau anksčiau klausimų, ar jau baigiau karjerą rinktinėje. Visada sakiau, kai baigsiu karjerą rinktinėje, tikrai pranešiu. Aišku, prie ko privedė tie klausimai, kai dvi vasaras praleidau be rinktinės. Kažkas sako, kad tris vasaras praleidau, bet vieną vasarą buvau traumuotas po sezono Turkijoje. Dvi vasaros šitos buvo praleistos dėl kitų priežasčių. Šiemet sulaukiau Kazio skambučio ir tiesiog jis sakė paprastai tiesiai šviesiai turi klausimą dėl lango ir vasaros. Pasakiau, kad langas man tinka, šiemet sąlygos sudarytos puikios. Apskritai, turiu mažai langų patirties, kas buvo seniai. Bus įdomi patirtis sezono viduryje, pasižiūrėsime, kaip seksis“, – tikino žalgirietis.